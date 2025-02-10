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Датчане захотели выкупить у Трампа Калифорнию 1

Lifenews
Дата публикации: 10.02.2025
BB.LV
Датчане захотели выкупить у Трампа Калифорнию
ФОТО: Global Look Press

Politico: Датчане предложили привлечь Lego к покупке Калифорнии у США за выпечку.

Инициативная группа Denmarkification в Дании предложила Копенгагену выкупить штат Калифорния в ответ на притязания американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США. Об этом сообщает журнал Politico.

Авторы инициативы оценили стоимость сделки в 1 триллион долларов и «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд». Они также предложили привлечь представителей компании Lego в качестве посредников, потому что «общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало их экспертами в области переговоров».

Собрать необходимые средства для покупки Калифорнии предполагается с помощью добровольных пожертвований. «Это всего лишь 200 тысяч крон с каждого датчанина», — заявили в Denmarkification, отмечая, что петицию о присоединении американского штата к Дании подписали уже более 198 тысяч датчан.

3 ноября лидеры стран Евросоюза пообещали Дании защитить Гренландию на фоне притязаний Трампа на остров в Арктике.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го февраля

    🤣 дааа...троллинг защитан. Изящно. 😆 Наверное, это будет новым стилем дипломатии в каденцию донни. 🤣

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