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Маск отреагировал на рождение 13-го ребенка 1

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
Маск отреагировал на рождение 13-го ребенка
ФОТО: Global Look Press

Илон Маск отреагировал на новость о рождении 13-го ребенка словом «ого».

Американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск отреагировал на новость о том, что стал отцом, словом: «Ого». Такой емкий пост по случаю рождения 13-го ребенка он оставил в соцсети X.

Соответствующей записью Маск ответил на пост, в котором свежеиспеченную мать, политическую активистку и бывшую сотрудницу компании Neuralink Эшли Сент-Клер обвинили в получении выгоды от романа с начальником. «Эшли Сент-Клер в течение ПЯТИ лет планировала заманить в ловушку Илона Маска», — говорится в посте.

О рождении ребенка от миллиардера Сент-Клер призналась накануне, когда ребенку исполнилось пять месяцев. Активистка не хотела рассказывать об этом раньше, чтобы, по ее словам, защитить новорожденного от лишнего внимания. Она отметила, что сделает все возможное, чтобы ребенок рос в безопасности, и попросила журналистов уважать тайну личной жизни.

У Маска есть еще двенадцать детей от разных женщин. Шестерых родила его первая жена, писательница Джастин Уилсон. Матерью еще троих стала певица Граймс. Также у предпринимателя есть трое детей от подчиненной, директора по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис. Изобретатель заявлял, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это пока самая большая опасность, которая грозит цивилизации», — отмечал он.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    Размножается сам не подозревая 😳. Ого. Папенька века.🤔

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