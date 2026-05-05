Когда начнут расти цены на продукты и услуги? Версия экономиста 0 252

Дата публикации: 05.05.2026
Обычно рост инфляции из-за повышения цен на горючее наблюдается через несколько месяцев.

Несмотря на то, что жители Латвии уже в первые дни конфликта ощутили влияние ближневосточной войны на цены на топливо, более существенный рост инфляции может стать заметным только осенью, в интервью ТВ-3 отметил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис. Цены на отдельные товары и услуги могут отреагировать на рост цен на энергию даже со смещением в 10-12 месяцев.

"Шок цен на горючее распространяется в латвийской экономике неравномерно — часть цен реагирует мгновенно, а в других сегментах влияние появляется только через несколько месяцев. В целом показатель инфляции в Латвии на рост цен на энергию начинает более существенно реагировать в среднем примерно через шесть месяцев. Хотя первоначальный шок для потребителей еще не до конца ощущается, главное ценовое давление станет заметно позже", - говорит Пургайлис.

Наибольшее ускорение инфляции в Латвии, скорее всего, будет наблюдаться осенью, когда одновременно начнут влиять несколько компонентов инфляции. Это усилит общее влияние роста цен и повысит давление на бюджеты домохозяйств, заставив жителей откладывать или сокращать траты. В Латвии первая реакция обычно заметна в розничной торговле горючим — расходы в этой категории начинают падать примерно через месяц после роста цен на энергию.

#цены #торговля #Латвия #инфляция #личности #энергия #экономика
