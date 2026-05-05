Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как спасаются производители масла и шоколада в Латвии: не очень красивый способ 1 1809

Наша Латвия
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как спасаются производители масла и шоколада в Латвии: не очень красивый способ

Покупатели как в Латвии, так и во всем мире все чаще сталкиваются с шринкфляцией (уменьшением объема или веса товара при той же цене), которую производители используют, чтобы уменьшить психологический эффект от роста цен, создавая обманчивую иллюзию того, что товар стоит столько же, сколько и раньше.

Возможно, не все были настолько внимательны, чтобы заметить, что плитки шоколада с привычных 100 г уменьшились до 90 г, пачки сливочного масла - с 200 г до 180 г, в пакете кефира зачастую уже не литр, а всего 900 мл, а рулоны туалетной бумаги стали тоньше.

При этом цена многих из упомянутых продуктов не изменилась или даже выросла.

Это лишь пара примеров скрытой инфляции, или шринкфляции, однако ее масштабы гораздо шире.

В свое время в Европейском союзе существовали довольно строгие правила относительно стандартных размеров упаковки для многих товаров, но в 2009 году вступила в силу директива Европейской комиссии, которая отменила стандартные размеры для большой части фасованных продуктов, позволив производителям свободнее выбирать объем и вес упаковки. Таким образом был дан зеленый свет процессу шринкфляции (shrinkflation).

"Производители начали "играть" с размерами упаковок, и тенденция к уменьшению веса или объема продуктов получила широкое распространение. Открываем, например, большую упаковку сухих завтраков, а внутри находится вторая упаковка с хлопьями - на 20% меньше. Или большую коробку конфет, в которую вложена коробка поменьше с десятью конфетами", - говорит президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

"Уменьшение упаковки - не новая тенденция для Латвии, она наблюдалась и ранее. Производителям это позволяет экономить и снизить издержки, а также не повышать цену продукта для потребителей, что особенно важно в условиях растущих цен на энергоресурсы. Также это позволяет предприятию в условиях жесткой конкуренции сохранять свои позиции на рынке и спрос на производимую продукцию.

Однако конкуренты часто тоже следуют такой политике и уменьшают упаковку своих продуктов, что может вызвать массовое "сжатие" товаров", - говорит профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Сандра Екабсоне, отмечая, что покупатели не всегда замечают уменьшение объема товаров, рассказывает Latvijas Avīze.

Читайте нас также:
#цены #Латвия #инфляция #конкуренция #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
5
0
14

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео