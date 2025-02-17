Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала откровенное фото с отдыха на острове Антигуа, расположенном в Карибском море. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном снимке спортсменка запечатлена на фоне пляжа. Так, она позирует перед камерой в укороченной полосатой майке, приспустив при этом с бедер облегающую длинную юбку. Можно заметить, что на ее талии присутствует тонкая золотая цепь.

«Это последний пост с фото из Антигуа. Обещаю», — с иронией высказалась знаменитость в описании к публикации.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме.