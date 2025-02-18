Доктор Мясников назвал провоцирующую камни в почках привычку

Врач общей практики Александр Мясников назвал привычку, которая провоцирует появление камней в почках.

Мясников заявил, что употребление воды из-под крана может привести к возникновению камней в почках. Он объяснил, что в такой воде содержатся соли, которые откладываются в почках.

Ранее Мясников раскритиковал бесконтрольно худеющих россиян. Доктор призвал отправить их на принудительные работы.

Перед этим Мясников раскрыл неожиданный способ борьбы с бессонницей. Специалист посоветовал мужчине, который пожаловался на проблемы со сном, съесть на ночь «тазик макарон с сыром или кастрюльку пельменей».