Всего за год певица сбросила почти половину своего веса. Как утверждает она сама, благодаря силовым тренировкам и белковой вегетарианской диете.

Певица Лиззо появилась на премии «Грэмми» в обтягивающем черном платье со шнуровкой на груди и, по ее словам, после церемонии подверглась хейту. Некоторые пользователи Сети стали писать ей в личные сообщения, что «с ее фигурой нужно носить наряды поскромнее», и это сильно задело артистку. Она призналась, что на время хочет уйти со сцены, чтобы заняться своим здоровьем, и встать на путь похудения. Звезда отметила: она любит свое тело, но все же осознает риски, связанные с лишним весом, и хочет их минимизировать.

Для того, чтобы заметно похудеть, артистке потребовалось меньше года и уже осенью Лиззо удивила поклонников новым телом. Однако на этом певица не остановилась и продолжила худеть, а недавно показала фотографии в нижнем белье. Лиззо подчеркнула, что снизила индекс массы тела на 10,5 баллов, а также уменьшила количество жира в организме на 16%. Суммарно Лиззо сбросила почти половину своего веса и достигла цели.

Сама она отметила, что раньше такое похудение казалось ей невозможным, но нужно было только взять себя в руки и обратиться за помощью к специалистам. При этом многие пользователи Сети не верят в одну только чудодейственную силу воли и считают, что в случае Лиззо не обошлось без популярного среди знаменитостей «Оземпика».

Сама певица все слухи о препарате для диабетиков опровергает и говорит, что похудела за счет контроля рациона и регулярных силовых тренировок. Основной принцип ее питания — дефицит калорий и высокобелковая вегетарианская диета. Поклонники хвалят ее за такое усердие, однако находятся и те, кто критикует Лиззо за предательство собственных принципов. Как только Лиззо добилась популярности, ее провозгласили иконой бодипозитива, поскольку она призывала женщин любить свои тела. Вот только оказалось, что своим она все же недовольна, раз так сильно похудела.

Мелисса Вивиан Джефферсон (род. 27 апреля 1988[1], Детройт, Мичиган), известная как Лиззо, — американская певица, рэперша и актриса. Её дебютный альбом, Lizzobangers, был выпущен в 2013 году. Она выпустила свой второй альбом, Big Grrrl Small World, в 2015 году. После выхода Big Grrrl Small World она подписала контракт с Atlantic Records. 19 апреля 2019 года она выпустила свой третий студийный альбом Cuz I Love You. В 2022 году вышел её четвёртый студийный альбом Special.