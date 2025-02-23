Петиция о блокировании русскоязычной музыки на стриминговых платформах в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов за рекордные три дня.

Эта инициатива возникла после того, как у топ-100 украинского чарта Apple Music появились песни российского исполнителя Моргенштерна, что вызвало значительный общественный резонанс. Автор петиции Александр Леоненко аргументирует свою позицию следующими пунктами:

-Национальная безопасность и информационное пространство. русскоязычная музыка может содержать идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к государству.

-Финансирование агрессора. Прослушивание таких песен способствует финансовой поддержке российских исполнителей, часть доходов которых может использоваться для финансирования военных действий против Украины.

-Пропаганда и дезинформация. Русскоязычные песни могут содержать элементы пропаганды или контента, что противоречит ценностям независимой Украины.

-Содействие популяризации украинской музыки. Запрет русскоязычной музыки может стимулировать развитие и популяризацию украинских исполнителей.

-Защита молодежи и формирование культурных ценностей. Важно формировать у молодого поколения правильные культурные ценности и ограничение влияния русскоязычной музыки может помочь избежать негативного влияния.

Инициатива вызвала широкий резонанс в обществе и медиа. Сторонники петиции считают, что такой шаг необходим для защиты национальной культуры и информационного пространства. Они подчеркивают, что в условиях продолжающейся агрессии со стороны России важно минимизировать влияние русской культуры, которая может быть носителем пропагандистских месседжей.

Противники отмечают, что полный запрет может нарушать права граждан на свободный выбор и потребление культурного контента. Некоторые эксперты также выражают сомнения в практической реализации такого запрета, учитывая технические и юридические аспекты сотрудничества с международными стриминговыми сервисами.

Несмотря на войну и многочисленные призывы отказаться от русского контента, значительная часть украинцев продолжает слушать русскоязычную музыку. По данным музыкального проекта Bezodnya Music, на сентябрь 2024 года доля российской музыки на стриминговых платформах в Украине составляла 26%, тогда как украинская музыка занимала 39%, а иностранная — 34%.

Особое внимание приобрел случай с российским исполнителем Моргенштерном, чьи песни попали в топ-100 украинского чарта Apple Music. Это вызвало возмущение многих украинцев и стало одним из катализаторов создания петиции о запрете русскоязычной музыки.