Общественность требует устроить проверку для блогерши, которая отказалась от благ цивилизации ради исцеления. В Сети бьют тревогу — ее дети в ужасном состоянии. Женщину зовут Екатерина Краснова, ей 40 лет, и она уверяет, что отказалась от большинства благ цивилизации ради того, чтобы исцелять.

В своих социальных сетях она пишет: «Отказалась от секса и еды, чтобы исцелять. Исцелила 10000+ пациентов с помощью энергии творца».

Россиянка уже давно не пьет даже воду, отдав предпочтение натуральным сокам. Общественность возмущена другим: женщина привлекает к подобным экспериментам собственных детей. Большой ажиотаж в Сети вызвал ролик о том, что Краснова вообще не моется уже 3 года. Это она объяснила тем, что когда люди принимают душ — они смывают свою карму: «Чем хуже у человека жизнь, тем ему чаще хочется помыться, прямо смыть с себя всю грязь. У меня этого нет. У меня чистая, прекрасная жизнь. И еще люди очень плохо пахнут из-за их еды. Потому что они потребляют мясо, которое разлагается в них. Я пахну прекрасно, и мне мыться не нужно». После этих слов в кадре появляется ребенок Екатерины со словами: «И мне».

В комментариях бьют тревогу: «У него явная инфекция вокруг рта!», «Бедный ребенок», «Пишите в Следственный комитет через бот. Пусть ей займутся органы опеки», «А смысл писать, она же не в России?», «А почему у вашего ребенка гигантские заеды в углах рта? Это же типа какие-то дефициты? А про душ я даже представлять не хочу…»

Как пишет Телеграм-канал Shot, Краснову требуют проверить на исполнение родительских обязанностей. Женщина сама не ходит в душ и не пускает туда своих маленьких детей.

Известно, что в прошлом целительница 10 лет была зависима от алкоголя, но потом странным образом вылечилась: отказалась от нормальной еды, воды, мытья и секса.

Сейчас вместе с сыном и дочкой женщина живет в Египте. Страшно представить, что несовершеннолетние следуют такому же сомнительному образу жизни, как их мать.

Активисты движения «Сорок сороков» уверены: такая пропаганда экстремального голодания и антигигиены может негативно сказаться на здоровье детей. Общественники требуют проверить Екатерину по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».