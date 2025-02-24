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Трансгендерная звезда обвиняет Трампа в подрыве идентичности «третьего пола» 1

Lifenews
Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
"Это впервые случилось со мной с тех пор, как я изменила информацию в моем паспорте."

"Это впервые случилось со мной с тех пор, как я изменила информацию в моем паспорте."

Когда Хантер идет на паспортный контроль, может случиться всякое.

26-летняя трансгендерная звезда сериала “Эйфория” Хантер Шафер опубликовала видео в тиктоке, в котором рассказала, что ей пришлось изменить пол в паспорте на мужской.

Еще с подросткового возраста в ее официальных документах значился женский пол, однако недавно паспорт Хантер украли, и она столкнулась с необходимостью его восстановить. Несмотря на то, что она лично заполняла всю информацию для документа, в итоге в соответствующую графу был вписан “мужской пол”. По всей видимости, это произошло из-за новой политики президента США Дональда Трампа, который объявил, что существует только два пола.

По словам Шафер, ей самой не так важно, какой пол указан в ее документах, но она выразила обеспокоенность тем, что это создает ей проблемы во время путешествий: вероятно, ей будет сложнее пройти паспортный контроль. Хантер объяснила, что решила рассказать о случившемся, чтобы общественность знала: изменения в американской политике — новая реальность, а не просто разговоры.

“Это впервые случилось со мной с тех пор, как я изменила информацию в моем паспорте. Наступила новая эпоха. <...> Это действительно происходит и может коснуться всех, независимо от обстоятельств, цвета кожи, достатка, внешности”, — рассказала Шафер.

В заключении она послала администрацию Дональда Трампа “к черту” и заявила, что в любом случае останется собой.

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Комментарии (1)

  • 24-го февраля

    какой такой третий пол? белены обожрались? может уже хватит? есть только 2 пола у людей мужской и женский. учиться надо было лучше

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