26-летняя трансгендерная звезда сериала “Эйфория” Хантер Шафер опубликовала видео в тиктоке, в котором рассказала, что ей пришлось изменить пол в паспорте на мужской.

Еще с подросткового возраста в ее официальных документах значился женский пол, однако недавно паспорт Хантер украли, и она столкнулась с необходимостью его восстановить. Несмотря на то, что она лично заполняла всю информацию для документа, в итоге в соответствующую графу был вписан “мужской пол”. По всей видимости, это произошло из-за новой политики президента США Дональда Трампа, который объявил, что существует только два пола.

По словам Шафер, ей самой не так важно, какой пол указан в ее документах, но она выразила обеспокоенность тем, что это создает ей проблемы во время путешествий: вероятно, ей будет сложнее пройти паспортный контроль. Хантер объяснила, что решила рассказать о случившемся, чтобы общественность знала: изменения в американской политике — новая реальность, а не просто разговоры.

“Это впервые случилось со мной с тех пор, как я изменила информацию в моем паспорте. Наступила новая эпоха. <...> Это действительно происходит и может коснуться всех, независимо от обстоятельств, цвета кожи, достатка, внешности”, — рассказала Шафер.

В заключении она послала администрацию Дональда Трампа “к черту” и заявила, что в любом случае останется собой.