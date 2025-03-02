«Балерина всея Руси» готовится к важному событию, ведь ее единственная наследница наконец-то встретила настоящую любовь. Ариадна и Никита познакомились в джаз-клубе, а спустя три дня молодой человек решил во что бы то ни стало сделать девушку своей законной женой.

К английскому, французскому, испанскому, немецкому и древнегреческому языкам, которые всерьез изучает дочь балерины, теперь прибавился еще и армянский. Как выяснилось 24-летний жених Ариадны по национальности армянин. Парень, получивший блестящее образование в Германии, является учредителем нескольких компаний. Он относится серьезно не только к бизнесу, но и к браку.

Изначально молодые люди подумывали о скромном торжестве, которое бы стало эпилогом главного события - венчания. Но вмешательство Анастасии Волочковой заставило ребят переиграть свои планы. Знаменитость возжелала закатить банкет в одном из старинных особняков Санкт-Петербурга, не постеснявшись назвать предстоящее событие «царским».

«Не могу сказать, что мы спешим со свадьбой. Это рано только для тех, кто морально пока не готов к ответственности и хочет лишь веселиться... Хотя почему нельзя веселиться вместе? Я всегда хотела семью. Считаю, что в этом мое предназначение - быть хорошей женой и мамой своим будущим детям. Я всегда хотела любви и быть любимой», - делится личным счастливая невеста в свежем интервью.

После многочисленных публикаций в прессе о стоимости торжества, за которое вызвалась заплатить Анастасия Юрьевна, Ариадна решила прояснить ситуацию: ни о каких 10 миллионах рублей (100 000 евро - именно эта сумма фигурирует в новостях) речи не идет. Что же касается пафосных высказываний родительницы, то здесь ее наследница также решила прояснить ситуацию.

«Мама оплатит банкет, а папа и мачеха ограничатся похвалой»: свадьба единственной дочери Волочковой обернулась скандалом На самом деле, признается девушка, она планирует сыграть сразу две свадьбы – первую организует ее мама, а вторая позволит избежать неловкости с отцом и мачехой Еленой Николаевой. Кстати говоря, ранее телеведущая, пусть и аккуратно, но все же подвергла критике «скромные» аппетиты Анастасии Волочковой. Уже давно не секрет, балерина враждует не только с Игорем Вдовиным, но и с его избранницей.

«Когда моя мама говорит, что Ариша «хочет отпраздновать по-царски», она не совсем корректно выражается. Изначально мы с Никитой хотели очень скромную свадьбу. Но поскольку мама - человек очень эпатажный, яркий, мы подумали, что, может быть, лучше сделать праздник таким, каким она его видит. И эта свадьба будет ориентирована на мамин вкус. Но все же гостей у нас будет немного, и это не будет стоить миллионы, как пишут в прессе. Все будет уютно, камерно, но красиво», - пояснила Ариадна.