До бегства семьи президента Виктора Януковича из Украины в Россию его сын Александр был одним из самых успешных инвесторов строек в Донецке. Город считался вотчиной его отца, и до 2014 года компании Януковича-младшего возвели там высотные жилые и офисные здания. Но принадлежавшие им элитные офисы и недостроенное жилье — в целом, более 100 этажей — власти самопровозглашенной ДНР признали «бесхозяйными» и национализировали.

Би-би-си на примере Януковича-младшего рассказывает о массовой национализации недвижимости в ДНР и о том, почему оспорить изъятие собственности в оккупированном Донецке практически невозможно.

«Мой бизнес находится почти полностью на территории Донецкой области», — рассказывал «Новой газете» в 2014 году Александр Янукович — сын сбежавшего в Россию во время Майдана экс-президента Украины Виктора Януковича. В Донецкой области тогда шли активные боевые действия при теневом участии России. Александр бежал в Россию вместе с отцом, но подчеркивал: «Мой основной бизнес находится в Украине, и главное для меня — попытаться сохранить его».

В 2014 году украинский бизнесмен Александр Викторович Янукович опасался национализации своих активов на родине именно властями Украины. «Законных оснований для национализации моей собственности не существует. Если их попытаются придумать — мы будем защищаться всеми законными способами, в том числе в международных институциях. Частная собственность — неприкосновенна», — заявлял он.

Но недвижимость в вотчине свергнутого пророссийского президента национализировала вовсе не украинская власть. Это дело рук властей и судов самопровозглашенной ДНР, а после аннексии ее территорий — властей и судов России.

В 2023 году Александр Янукович перерегистрировал свои компании из украинской в российскую юрисдикцию, а осенью 2024 года и сам стал россиянином. Но сохранить свое имущество ему это не помогло. 30 сентября 2022 года Россия аннексировала ДНР, и глава этой самопровозглашенной республики Денис Пушилин расформировал свой «Госкомитет обороны». Этот «высший чрезвычайный орган» был создан в апреле 2022 года — через два месяца после вторжения России в Украину. Он имел чрезвычайные полномочия — в том числе национализировать на оккупированных территориях Донецкой области имущество граждан и организаций «для нужд обороны» и вводить любые персональные санкции.

Временными администраторами становились созданные в ДНР «госкомпании» и непрозрачные частные структуры — так украинскими заводами стала управлять зарегистрированная в Южной Осетии компания без сайта и офиса, а «целостным имущественным комплексом» стоматологической клиники в Донецке — компания, зарегистрированная тогда же в квартире жилого дома. Госпредприятию «Рынки Донбасса» отошли торговые комплексы, «подпадающие под определение „рынок"». Под управление чиновников ДНР стала переходить и недвижимость украинских компаний Януковича-младшего.

Но с началом полномасштабной войны в Украине на оккупированных Россией территориях изменился и расклад сил, и масштаб национализации.

Перед аннексией в собственность самопровозглашенной ДНР отошли сотни тысяч объектов — земельные участки, торговые комплексы, офисные высотки и жилые дома, в том числе недостроенные с 2014 года из-за войны в Донбассе. И даже приватизированные до образования ДНР квартиры.

Доказывать обоснованность изъятия имущества «Госкомитету обороны» не требовалось — постановления этого чрезвычайного органа по указу Пушилина имели силу выше, чем любые установленные в самопровозглашенной «республике» законы и нормативные акты. Не требовалось и публиковать списки национализированного имущества — на сайте ДНР таких постановлений единицы. В редких случаях они предусматривали возможность компенсации — но на таких условиях, что получить ее было вряд ли возможно.

Самопровозглашенная ДНР моментально национализировала около 242 тыс. объектов, принадлежавших разным собственникам, следует из решения суда ДНР по иску семьи, пытавшейся оспорить деприватизацию своей квартиры. В группе пострадавших в сети «ВКонтакте» размещен фрагмент списка национализированного имущества, в котором одна из таких квартир указана под порядковым номером 206 071.

Полностью это постановление не опубликовано. Донецкие СМИ утверждали, что по нему накануне аннексии ДНР национализированы почти 300 тысяч объектов недвижимости. Права собственности на них, согласно судебным решениям, 29 сентября 2022 года были прекращены.

Собственники стали массово узнавать о лишении их имущества «секретным» постановлением N 341 лишь на второй год после аннексии — когда пытались зарегистрировать права на него в федеральном российском реестре, но получили отказ. В июне 2024 года Пушилин признал, что акт национализации принят с «техническими неполадками», и предложил пострадавшим владельцам квартир обращаться в администрацию для проверки их прав. По данным донецких СМИ, около 60 квартир власти согласились вернуть. Но это капля в море.

Александр Янукович после падения режима его отца и бегства в Россию банкротом не стал. В феврале издание «Важные истории» (в российском реестре «иноагентов») опубликовало расследование о том, что он зарабатывает миллиарды рублей на продаже в Турцию и другие страны угля из шахт на оккупированных Россией украинских территориях.

Но в пяти зданиях в центре Донецка его компании фактически потеряли 96 этажей построенной ими недвижимости, подсчитала Би-би-си, сложив 9 из 17-этажей в «Столичном»» и этажность четырех других высоток (24, 21, 21 и 21). Неизвестно, сколько они могут стоить в условиях войны и тем более — после нее.

В январе 2025 года украинское издание «Остров» (под руководством журналиста из Донецка, президента Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергея Гармаша) отмечало рост цен на квартиры в Донецке, связанный с высокими зарплатами военных и приезжих из России. В материале говорится, что цены на квартиры в жилых комплексах, возведенных в 2010–2014 годах во время президентства Виктора Януковича, начинаются от 100 тысяч долларов. Такие цены указаны и в найденных Би-би-си объявлениях о продажах элитных квартир.

Это означает, что только 121 квартира в национализированном бывшем жилом комплексе «Дружба», не считая апартаментов и нежилых помещений, стоит более миллиарда рублей. А учитывая, что в 2021 году один из офисных этажей в бизнес-центре «Столичный» был выставлен на продажу за 700 тыс. долларов, ясно, что потеря ста этажей в высотках Януковича-младшего измеряется миллиардами рублей. Связаться с ним и его партнерами Би-би-си не удалось.

История с недвижимостью сына бывшего президента Украины в Донецке — лишь один из ярких примеров национализации на этой и других оккупированных Россией территориях. «Новая газета Европа» в мае 2024 года нашла на сайтах властей оккупированных территорий в Донецкой, Луганской и Запорожской областях данные о 13, 3 тыс. объектов, которые были признаны «бесхозяйными» после полномасштабного вторжения России в Украину. В основном это жилье тех, кто бежал от войны, писало издание, причем на 80% — недвижимость в захваченных во время войны городах: Мариуполе, Мелитополе и Сватово.

Национализация в этих аннексированных Россией в конце первого года войны регионах во многом повторяет схему изъятия активов в аннексированном после бегства украинского президента Януковича Крыму. Власти полуострова так же массово отнимали недвижимость у украинских миллиардеров и рядовых граждан, ссылаясь на собственные законы «переходного периода», а суды отменять эти решения отказывались.