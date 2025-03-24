Проблемы со сном могут значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупреждает Хулио Фернандес-Мендоса, профессор психиатрии из Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания. Его наблюдения опубликованы в The Conversation.

Исследование профессора показало, что бессонница и хронический дефицит сна вызывают гормональный сбой, усиливают стресс и воспалительные процессы в организме. Эти нарушения становятся заметны задолго до развития болезней сердца, а потому именно сон может оказаться ключевым фактором в профилактике.

Особенно уязвимы подростки — из-за биологических перестроек в организме им необходимо не менее девяти часов сна, однако школьные графики и активная ночная жизнь мешают соблюдать режим. У взрослых наилучшие показатели здоровья наблюдаются при продолжительности сна от семи до восьми часов.

Чтобы улучшить качество сна, профессор рекомендует отказаться от кофеина, алкоголя, сигарет, наладить питание и придерживаться простых правил: вставать в одно и то же время, не спать днем и ложиться только при реальной сонливости. Если сохраняется бессонница, врач советует обратиться за помощью к специалистам.

По мнению ученого, игнорировать проблемы со сном нельзя — они напрямую связаны с риском гипертонии, инфарктов и ухудшением когнитивных функций. Своевременные меры могут не только улучшить самочувствие, но и стать шагом к долгосрочному сохранению здоровья.