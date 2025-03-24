Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выявлена причина возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 1 1003

Lifenews
Дата публикации: 24.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выявлена причина возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
ФОТО: Global Look Press

The Conversation: проблемы со сном повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Проблемы со сном могут значительно повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупреждает Хулио Фернандес-Мендоса, профессор психиатрии из Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания. Его наблюдения опубликованы в The Conversation.

Исследование профессора показало, что бессонница и хронический дефицит сна вызывают гормональный сбой, усиливают стресс и воспалительные процессы в организме. Эти нарушения становятся заметны задолго до развития болезней сердца, а потому именно сон может оказаться ключевым фактором в профилактике.

Особенно уязвимы подростки — из-за биологических перестроек в организме им необходимо не менее девяти часов сна, однако школьные графики и активная ночная жизнь мешают соблюдать режим. У взрослых наилучшие показатели здоровья наблюдаются при продолжительности сна от семи до восьми часов.

Чтобы улучшить качество сна, профессор рекомендует отказаться от кофеина, алкоголя, сигарет, наладить питание и придерживаться простых правил: вставать в одно и то же время, не спать днем и ложиться только при реальной сонливости. Если сохраняется бессонница, врач советует обратиться за помощью к специалистам.

По мнению ученого, игнорировать проблемы со сном нельзя — они напрямую связаны с риском гипертонии, инфарктов и ухудшением когнитивных функций. Своевременные меры могут не только улучшить самочувствие, но и стать шагом к долгосрочному сохранению здоровья.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео