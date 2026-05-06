Из-за войны США и Израиля против Ирана мировые запасы нефти по итогам апреля сократились на рекордные 200 млн баррелей. Об этом в среду, 6 мая, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на данные аналитиков S&P Global Energy и Goldman Sachs, пишет DW.

По подсчетам S&P, за прошлый месяц объемы нефти сократились на 6,6 млн баррелей в сутки, несмотря на снижение спроса. Он рухнул на 5 млн баррелей в сутки - это второе крупнейшее падение за всю историю наблюдений. Сильнее спрос на нефть опускался лишьво время пандемии коронавируса.

С этой оценкой согласны и аналитики Goldman Sachs. Они указывают, что мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за последние восемь лет. В Северной Европе, по данным агентства Argus, запасы авиационного топлива в апреле упали до шестилетнего минимума.

И хотя основной эффект на себе пока ощутили преимущественно страны Азии, в США запасы бензина могут достигнуть исторически низкого уровня во время пикового сезона отпусков летом, отмечает Financial Times.

Эксперт: Рост цен на нефть еще впереди

Из-за войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива на рынок нефти уже недопоступил 1 млрд баррелей нефти. Трейдеры предупреждают, что мировые запасы приближаются к критической черте, которая может наступить уже через несколько недель, пишет Financial Times.

"Это огромные масштабы, которые значительно превышают обычный диапазон", - цитирует издание главу исследований рынка нефти в S&P Global Energy Джима Бурккхарда. По его словам, рынок еще не отреагировал на рекордные темпы сокращения запасов, поэтому "рост цен на нефть еще впереди".

Как поясняет Financial Times, общие мировые запасы нефти оцениваются примерно в 4 млрд баррелей. Однако большая часть этого объема задействована в повседневных операциях, которые необходимы для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов, по которым транспортируется сырье.