Погода начнёт портиться постепенно — сухое утро сменится дождливым вечером.
В среду небо над Латвией будет постепенно затягиваться облаками. Сначала дожди пройдут местами, но после обеда осадки ожидаются уже во многих районах. Самые сильные — вечером и в ночь на четверг.
Температура днём составит +10…+15 градусов, ветер — северо-восточный, от слабого до умеренного.
В Риге дождь начнётся ближе к вечеру, воздух прогреется до +14 градусов, у моря будет прохладнее — около +10.
Погоду сейчас формирует область высокого давления, но с юго-запада приближается циклон, который и принесёт осадки.
