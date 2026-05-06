В среду небо над Латвией будет постепенно затягиваться облаками. Сначала дожди пройдут местами, но после обеда осадки ожидаются уже во многих районах. Самые сильные — вечером и в ночь на четверг.

Температура днём составит +10…+15 градусов, ветер — северо-восточный, от слабого до умеренного.

В Риге дождь начнётся ближе к вечеру, воздух прогреется до +14 градусов, у моря будет прохладнее — около +10.

Погоду сейчас формирует область высокого давления, но с юго-запада приближается циклон, который и принесёт осадки.