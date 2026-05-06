Обитатели многоквартирного дома на улице Талсу в Вентспилсе в воскресенье утром остались без жилья из-за пожара, который повредил квартиры и лоджии.

Дом на улице Талсу загорелся настолько сильно, что огонь не пощадил ни один этаж, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Первая искра вспыхнула на лоджии квартиры второго этажа, а затем пламя быстро распространилось до самого верха здания, нанеся серьезный ущерб. На тушение пожара спасателям потребовалось около трех часов.

Общая площадь возгорания составила 135 квадратных метров — пожарные спасли из здания четырех человек, один из которых пострадал. Еще до прибытия спасателей из дома эвакуировались восемь жильцов.

Одной из них стала мать двоих детей Анете с пятого этажа. Женщина вспоминает тревогу того утра — вместе с мужем они уже проснулись, когда внезапно услышали подозрительные звуки.

"Просто казалось, что что-то трещит, взрывается… (..) Когда я подошла к той стороне, то уже увидела дым в комнате дочери. Посмотрела дальше — там уже было пламя. Это было ужасно. Я кричала мужу, что пожар, нужно бежать наружу и все очень плохо. Никогда в жизни ничего подобного не видела, поэтому была в панике", — рассказала жительница пострадавшего дома.

Похожие чувства испытала и Сабине с третьего этажа. Вместе с ребенком ей пришлось в страхе ждать спасателей, так как выйти через лестничную клетку было невозможно.

"Я посмотрела в окно и приоткрыла дверь. Все было в дыму. Поняла, что с ребенком выйти не смогу, и даже не понимала, что горит. Позвонила пожарным и сказала, что мы остались в квартире. По сути, через 13-14 минут нас уже вывели. Пожарный пришел за нами. До этого я собирала вещи, и единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда. Ребенок испугался — ей год и четыре месяца. Она вообще не понимала, что происходит — почему я бегаю…"

Анете и Сабине, как они сами говорят, повезло — их квартиры находятся по другую сторону лестничной клетки, поэтому вертикальное распространение огня затронуло их минимально: немного пострадали лишь окна и лоджии. На другой стороне последствия оказались гораздо серьезнее — на четвертом и пятом этажах лоджии закопчены, и во вторник рабочие разбирали опасные конструкции. Квартиры на втором и третьем этажах, пострадавшие от огня, полностью выгорели, находиться в помещениях невозможно.

На помощь жильцам, оставшимся без дома, пришло самоуправление Вентспилса.

"На данный момент размещена одна семья, хотя обращались две семьи. Это значит, что остальные, вероятно, нашли, где остановиться, у родственников, друзей или знакомых. В высшей школе есть общежитие, где можно разместить людей. Эти помещения мы им и предложили", — рассказал заместитель председателя Вентспилсской думы Айго Гутманис.

В ближайшее время эту семью разместят в более удобной муниципальной квартире, а социальная служба разработает план, как лучше всего обеспечить пострадавших всем необходимым.