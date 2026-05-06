В последние недели в публичном пространстве нашей страны все громче звучит дискуссия – возможно ли народнохозяйственное взаимодействие с соседями на Востоке? Свое веское слово в этом направлении высказал и Сейм…

Куда уходят деньги

Предприниматели, сотрудничающие с Россией и Беларусью, не должны получать никакой государственной поддержки, в том числе исключено их участие в публичных конкурсах – такую установку сделала на прошлой неделе председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение).

«Россия – это угроза», – подчеркнула политик, еще раз актуализировав необходимость публикации сведений о предприятиях, продолжающих бизнес с РФ и РБ.

Несмотря на то, что заседание парламентской комиссии было открытым, а его аудиозапись распространена на ресурсе saeima.lv, часть информационных материалов была помечена грифом ограниченного доступа, и разослана только депутатам.

На публичном заседании заместитель государственного секретаря Министерства экономики Эдгарс Шадрис сообщил, что за последние 10 лет существенно сократились инвестиции российских и белорусских граждан в Латвию. В I квартале 2026 года уменьшение накопленного капитала из РФ (всего на данный момент 112 миллионов евро), составило 70% по сравнению с 2016 годом, из РБ (при общей сумме 16 миллионов) – минус 24%.

– В среднем капитал падал на 11 процентов в год, – заключил чиновник. – Если говорим о числе предприятий, то в целом их зарегистрировано 2907, куда вложен хотя бы 1 евро; и у 122 предприятий прекращена хозяйственная деятельность. 60% из этих предприятий зарегистрированы в 2016 году или до того.

Прицел на торговлю

Между тем, указал Э.Шадрис, 17% российско-латвийских предприятий зарегистрированы после 2022 г. А 59% от общего объема вложений относятся к 10 крупнейшим предприятиям.

Изучив деятельность 275 совместных предприятий, Минэкономики пришло к выводу, что те полностью или в основном принадлежат россиянам. Чаще всего эти компании работают в сфере оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, недвижимости, а также 1% – в секторе финансов и страхования.

«Львиная доля» фирм зарегистрирована в Риге, Юрмале, столичном регионе в целом – и Даугавпилсе. 22%, или 624 предприятия, имеют 1 выгодополучателя, соответственно, из России или Беларуси. Имеются и предприятия, в коих не удается установить подлинного бенефициара.

Секретарь Комиссии по иностранным делам Янис Вуцанс (Союз «зеленых» и крестьян) высказался в том смысле, что необходим дифференцированный подход к тем россиянам, которые живут в Латвии, и владеют предприятиями – и собственникам из-за границы.

«Трудно поверить!»

Со своей стороны, И.Мурниеце напомнила, что предприятия могут вовсе не иметь собственников из РФ или РБ, но – торговать или иным образом взаимодействовать с этими государствами. Ее не устраивает политика Минэкономики в отношении таковых: «Где результат у всей этой деятельности?»

– Куда вы эти деньги потратили, ваши цели достигнуты или нет?, – задала риторический вопрос политик.

Э.Шадрис признал, что ведомство пока не может суммировать общий эффект снижения товарооборота. Нынешние ограничения, подчеркнул заместитель госсекретаря, основаны на законодательстве о санкциях. Однако установленный порог участия собственников или предприятий РФ и РБ в деятельности компании – 50%.

Инта Праулиня, заведущая отделом поддержки экспорта и развития Латвийского агентства инвестиций и развития сообщила, что данное учреждение не способствует торговле с РФ или РБ. «Это ведь совершенно ясно», – добавила Инара Мурниеце.

– Но то, продолжает ли предприятие торговать с данными государствами, мы, к сожалению, выяснить не можем, так как эта информация не отражается в годовых отчетах, – признала госпожа Праулиня. «Мы время от времени запрашиваем Статистическое управление». Однако сведения по конкретным предприятиям до сих пор недоступна.

– Вы по-прежнему продолжаете экспортировать в Россию и Беларусь, после всех этих мероприятий!, – обличительно заявила Инара Мурниеце. Деятельность государственных органов она назвала «беззубой».

– Действительно ли мы слышим это? Трудно поверить!

«И нужно ли запрещать?»

Заместитель председателя комиссии Ирма Калниня («Новое Единство») напомнила, что есть ведь и оффшорные компании, за которыми стоят россияне.

– Есть ли статистика по предприятиям, зарегистрированным на Кипре, а акционеры – русские в Латвии?

Господин Шадрис сказал, что таковыми сведениями - не владеет…

Однако такие структуры, как Центральное агентство финансов и договоров, финансовый институт Altum – подобно банкам, знают своих клиентов, и отсеивают тех, кто принадлежит к «юрисдикции высокого риска».

Элиза Берзиня, руководитель Департамента оценки рисков Altum, сказала, что участие России – даже на 1% собственности – исключает из возможных программ поддержки. В свою очередь, Янис Вуцанс отметил, что, если акции предприятия торгуются на бирже, то их могут приобретать и россияне. «Как вы это сможете проконтролировать? И нужно ли запрещать, если мы хотим, чтобы это предприятие жило?».

Занда Калниня-Лукашевица («Новое Единство») высказалась в том смысле, что не нужно оказывать политическое давление на сотрудников – но надо вызвать в Сейм директора Латвийского агентства инвестиций и развития, а также парламентского секретаря Министерства экономики. Здесь стоит отметить, что вышеназванное ведомство находится под патронажем Союза «зеленых» и крестьян, и подобная акция – «на ковер» – может рассматриваться как часть предвыборной стратегии, в которой, увы, кроме поисков врагов под кроватью, уже давно ничего нового не появлялось…

«Огненный барьер»

Как сообщал bb.lv, на этой неделе правительство Латвии на секретном заседании будет решать судьбу терминала по перевалке минеральных удобрений «Riga Fertilizer Terminal». Он был открыт в Рижском порту в 2013 году как один из самых масштабных совместных проектов портового бизнеса Латвии и России. В него было инвестировано более 60 миллионов евро, и через Ригу на мировые рынки должны были поставляться удобрения «Уралхима».

Несколько лат назад терминал попал под санкции, однако в этом году компания «Riga Fertilizer Terminal» попросила специальное разрешение — то есть исключение из режима санкций — чтобы возобновить работу.

Терминал обещает внедрить так называемый «огненный барьер» (firewall), то есть полностью отделить находящегося под санкциями российского олигарха Дмитрия Мазепина от управления компанией и получения прибыли.

Компания обещает восстановление 150 рабочих мест, платежи Рижскому свободному порту и «Латвийской железной дороге», а также вклад в экономику более 5 миллионов евро в год.

Окончательное решение предстоит принять правительству Латвии.