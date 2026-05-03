Компания «Riga Fertilizer Terminal» вновь просит специальное разрешение — то есть исключение из режима санкций — чтобы возобновить работу.

Терминал обещает внедрить так называемый «огненный барьер» (firewall), то есть полностью отделить находящегося под санкциями российского олигарха Дмитрия Мазепина от управления компанией и получения прибыли, сообщает ЛТВ.

Однако Служба государственной безопасности указала, что даже при наличии такого «барьера» фактическое влияние лица, находящегося под санкциями, может сохраняться неформально — например, через доверенных лиц или связанные компании.

Окончательное решение предстоит принять правительству Латвии. Вопрос планируется рассмотреть на закрытом заседании сразу после праздников.

Терминал по перевалке минеральных удобрений «Riga Fertilizer Terminal» в Рижском порту был открыт в 2013 году как один из самых масштабных совместных проектов портового бизнеса Латвии и России. В него было инвестировано более 60 миллионов евро, и через Ригу на мировые рынки должны были поставляться удобрения «Уралхима».

После вторжения России в Украину магнат в сфере минеральных удобрений Дмитрий Мазепин попал под санкции Европейского союза — как приближённый к Путину предприниматель. В первый день войны он участвовал во встрече предпринимателей, созванной Путиным в Кремле. Тем временем работа рижского терминала остановилась.

После введения санкций в латвийских компаниях Мазепина предпринимались попытки изменить цепочку собственников, что вызвало подозрения в рисках обхода санкций. Осенью 2022 года Мазепин сообщил Путину, что хотел продать рижский терминал «Уралхима» швейцарскому трейдеру за 42 миллиона евро, однако сделку заблокировали латвийские власти.

Два года назад бывший посол США в Латвии Чарльз Ларсон предложил инвестировать в рижский терминал минеральных удобрений, чтобы уменьшить долю Мазепина. Министр экономики Виктор Валайнис («Союз зелёных и крестьян») пояснил ЛТВ, что этот план нельзя было продвигать дальше, поскольку он не соответствовал регулированию санкций Европейского союза. Ларсон с этим не согласен и обратился в суд. В первой инстанции суд вынес решение в пользу государства.

«Мы проинформировали самого господина Ларсона о том, что его план попросту невозможен в том виде, в каком он намеревался войти в эту компанию и взять управление на себя», — сказал Валайнис.

Министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные») заявил ЛТВ, что в его распоряжении нет информации о чётком бизнес-плане.

«Я бы с большим удовольствием выслушал представителей отрасли, увидел бы, чтобы они пришли и рассказали, какие это потоки. Упомянутые предприниматели не способны представить ясный бизнес-план, который исключал бы все виды рисков. Поэтому у меня, говоря конкретно о “Riga Fertilizer”, такой информации нет», — сказал Швинка.

В письменном комментарии компания описывает свои планы в общих чертах. Более конкретно она обозначает лишь возможные выгоды — восстановление 150 рабочих мест, платежи Рижскому свободному порту и «Латвийской железной дороге», а также вклад в экономику более 5 миллионов евро в год.