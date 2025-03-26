На берегу моря нашли русалку

В Великобритании на берегу нашли русалку с головой, как у скелета

В Великобритании семейная пара, гулявшая по пляжу близ города Маргейт в графстве Кент, нашла загадочную фигуру, напоминающую русалку. Об этом сообщает сайт Kent Online.

Находку совершили Пола Риган и ее муж, отправившиеся на берег моря во время поездки в Маргейт. «Пляж был совершенно пустым, так что она бросалась в глаза, — рассказывает она. — Сначала думала, что это деревяшка, принесенная морем, или, может, останки тюленя из-за этого чудного хвоста с плавником».

Фигура оказалась похожа на русалку. У нее были пустые глазницы, заостренные уши и почти человеческое лицо без носа и волос. Ниже пояса начинался рыбий хвост, покрытый блестящей чешуей. «Голова выглядела как у скелета, а задняя часть с рыбьим хвостом была мягкой, — утверждает Риган. — Она не казалась склизкой или разложившейся, но это определенно было что-то странное».