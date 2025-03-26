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Объявлен полный список героев фильма «Мстители: Судный день» 1

Lifenews
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Объявлен полный список героев фильма «Мстители: Судный день»

Студия Марвел анонсировала актерский состав следующего фильма о Мстителях

Студия Marvel представила полный список героев и исполнителей их ролей в фильме "Мстители: Судный день". Этот шаг был сделан в преддверии запуска производства экранизации комиксов в Лондоне в следующем месяце.

В актерский состав, объявленный на данный момент, входят главные герои MCU, такие как Крис Хемсворт (Тор), Энтони Маки (Капитан Америка), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Пол Радд (Человек-муравей), Летишиа Райт (Черная пантера), Уайатт Рассел (Американский Агент), Симу Лю (Шан-Чи), Флоренс Пью (Елена Белова) и Дэнни Рамирес (Сокол).

Также в фильме "Мстители: Судный день" появятся члены "Фантастической четверки", в том числе Ванесса Кирби (Женщина-невидимка), Эбон Мосс-Бакрак (Нечто) и Джо Куинн (Человек-факел), Педро Паскаль (Рид Ричардс).

Примечательно, что в актерский состав включены и Келси Грэммер (Зверь), Патрик Стюарт (Чарльз Ксавье), Йен МакКеллен (Магнито); Алан Камминг (Ночной Краулер), Джеймс Мэрсден (Циклоп) и Ребекка Ромин (Мистик), которые ранее снимались в фильмах "Люди Икс" для 20th Century Fox.

Напомним, что Marvel впервые анонсировала "Мстителей: Судный день" на Comic-Con в Сан-Диего в июле 2024 года, неожиданно сообщив, что Роберт Дауни мл. вернется в MCU в образе Доктора фон Дума.

#кино
1
5

Комментарии (1)

  • JD
    Janis Dombris
    26-го марта

    Блевотина для школьников

    7
    2

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