Пока что юная избранница строит свою учебу между Лондоном и Москвой.

Невеста Григория Лепса 19-летняя Аврора Киба высказалась о желании родить музыканту детей. Девушка призналась, что обязательно собирается подарить 62-летнему жениху наследников. Однако в ближайшие планы юной Авроры это не входит.

«Дети обязательны. Куда без детей? Но пока не планируем», - высказалась Аврора в беседе с порталом POPCAKE.

Недавно невеста Лепса опубликовала в соцсетях видео, снятое во время празднования своего 19-летия. Свой праздник девушка отмечала в кругу семьи. Задувая свечку на торте, она загадала ребенка. Аврора мечтает, чтобы у нее родилась дочка. На кадрах видео именинница с улыбкой заявляет: «Внучку тебе, мам!».

Ее слова ошарашили мать Авроры. Татьяна Киба явно не ждала такого заявления и начала протестовать: «Ты что, с ума сошла? Нет, бабушкой я еще не могу быть». К слову, будущая теща Лепса намного моложе своего зятя.

Григорий, как и его невеста, тоже мечтает о детях.

«Работать придется много, дети будут точно», - рассказывал артист о том, каким он видит свой брак с Авророй.

Музыкант не скрывает, что намерен не только жениться на Авроре, но и обвенчаться с ней. Певец рассчитывает подарить избраннице как минимум десять лет прекрасной совместной жизни.

«А что потом? Найдет себе другого, побогаче. Никто не бежит за моими деньгами, тем более что там довольно состоятельная семья», - откровенно говорит он.

Лепс сделал предложение своей девушке весной прошлого года. Артист признавался, что готов хоть сейчас отвести любимую в загс, но придется подождать, пока она получит образование. Аврора осваивает профессию дизайнера в Лондонском колледже моды.

«В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс, в какой именно университет, пока не решила, склоняюсь к Британской высшей школе дизайна. В будущем, может быть, приеду сюда на магистратуру», - сообщила избранница артиста.