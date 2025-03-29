Придуманные Раймондом Паулсом в 1992–м в бытность его министром культуры Большие музыкальные призы вручаются за лучшие достижения года.

И сейчас награду среди прочих принял латвийский скрипач Даниил Булаев, которому всего–то 21 год, но он уже звезда, причем известен уже далеко за пределами Латвии!

Хочу как Кремер

Творческая общественность знает Даниила давно. Еще с тех пор, как он, истинный вундеркинд, в возрасте восьми лет выступил с Латвийским Национальным симфоническим оркестром, главным оркестром страны.

Как рассказал сам Даниил, играть на скрипке он пожелал уже в три года, после того как с родителями посетил концерт великого уроженца Риги скрипача Гидона Кремера. С тех пор занимается на скрипке ежедневно по 2–2,5 часа. Но, судя по всему, игрой на скрипке занимается не "из–под палки", как это бывало в детстве и с Кремером, и с многими другими выдающимися музыкантами.

Затем Булаев окончил обучение в Рижской музыкальной школе им. Эмиля Дарзиня, которая дала миру многих замечательных музыкантов (преподаватель — Нелли Саркисян). В пять с половиной лет начал обучение в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, где учился сразу по двум специальностям: по классу скрипки и фортепиано. В пятилетнем возрасте дебютировал как солист с камерным оркестром в Латвии.

И уже успел выступить с оркестрами своих кумиров — "Виртуозами Москвы" Владимира Спивакова и Kremerata Baltica Гидона Кремера.

И уже сейчас он является лауреатом и дипломантом многих конкурсов и фестивалей. В частности, стал победителем первого международного конкурса молодых музыкантов имени Моцарта в китайском Жухае, где почетным президентом фестиваля был всемирно известный дирижер Зубин Мета!

"Из последних конкурсов, где я побеждал — первое место на конкурсе Виндзорского замка, где в одной группе были струнники — скрипачи, альтисты и виолончелисты. Перед этим было первое место в Германии", — говорит музыкант. А еще была победа на четвертом международном конкурсе скрипачей Илоны Фехер в Будапеште.

Есть контакт!

Три года назад юный музыкант взял и основал свой собственный камерный оркестр, который активно выступает по всей Латвии — причем без какой–либо специальной государственной поддержки. Это все его ровесники и соученики.

"Все они молодые перспективные ребята, кто–то из них оканчивает Дарзиня, а кто–то уже учится в Музыкальной академии им. Витолса или в Германии, — говорит Даниил. — Такая цель и была, когда я начал задумываться о своем оркестре: чтобы играли музыканты одного поколения и чтобы они все друг друга понимали, чтобы был замечательный контакт. И пока что у меня это получается, потому что мы все действительно из одной школы и друг друга давно знаем".

Оркестр именуется Davinspira Camerata. Почему Camerata — ясно, подчеркивается камерность, а вот Davinspira расшифровывается следующим образом: Da — начало имени Булаева, V и I — инициалы его родителей, а Inspira — это "вдохновение" в переводе с итальянского. Название придумал сам. Правда, перед этим посидел с мамой, подумал и пришли к такому варианту.

И вот высшая музыкальная награда страны! Церемония вручения впервые прошла не в опере, а в Лиепае, в концертном зале "Большой янтарь". Награда являет собой серебряную статуэтку работы Арманда Екабсонса, в котором он обыграл знаменитого "Служителя" художника Илмара Блумберга. К ней прилагается и денежная премия в 2 тысячи евро.

Даниил в 2015 году. Фото: Андрей Шаврей.

Лауреатов ежегодно определяет солидное жюри музыковедов. Среди лауреатов были все ведущие музыканты Латвии, а один раз стал и великий зарубежный мастер, гениальный виолончелист Мстислав Ростропович, которому награду присудили за роскошный фестиваль его имени в Риге, состоявшийся в 2001 году.

"Наша Маша"

Даниил Булаев принял награду в номинации "Постановка года" за концерт–спектакль "Мария из Буэнос–Айреса". "Подъезжая к залу, где вручали награды, я и подумать не мог, что в конце вечера я выйду на сцену в качестве лауреата, — поделился впечатлениями господин Булаев.

"Наша Маша", как я называют постановку, выиграла статуэтку в жесткой конкуренции, и ее эмоции были такими же сильными, как и в два вечера в 2024 году, когда Мария переместилась в Латвию из Буэнос–Айреса и стала героиней двух концертных выступлений в рамках Цесисского фестиваля искусств! Также очень символично было получить эту награду за проект, в котором я дебютировал как дирижер. И рад, что награду получил в другой номинации мой профессор в Музыкальной академии Андрис Вецумниекс. Хочу выразить огромную благодарность всем участникам Цесисского фестиваля за доверие. Огромное спасибо каждому музыканту, с которым мы играли, искали, думали… Спасибо Davinspiro Camerata! И ничего бы не было, если бы у нас не было замечательного состава солистов! Давайте работать и двигаться дальше!"

Кстати, недавно у Даниила вышел первый альбом, выпущенный ведущим британском издательством классической музыки Champs Hill Records. В альбом скрипача вошли композиции Эжена Изаи, Эрнеста Блоха и Джордже Энеску. Альбом было решено записать после того, как в 2021 году Даниил победил на Виндзорском международном конкурсе исполнителей на струнных (обойдя при этом сто конкурентов!).

Запись несколько задержалась из–за пандемии, но все же альбом увидел свет. Участие в ней принял и Davinspiro Camerata.

Награды нашли героев

Сейчас победителем в номинации "Молодой артист года" стала юная оперная певица Анния Кристиана Адамсоне, она же получила и приз зрительских симпатий. Она действительно феноменальна артистически и вокально — разве можно забыть ее потрясающую Олимпию в недавней премьере "Сказок Гофмана" Жака Оффенбаха?

А вот ведущий латвийский пианист Рейнис Зариньш установил личный рекорд — на его счету уже седьмой БМП — Большой музыкальный приз. Он получил награду вместе с коллегами — Лиепайским симфоническим оркестром и дирижером Андрисом Вецумниексом за программу "Симфония Е. Вопрос без ответа".

За отличное выступление в течение года награжден оперный певец Рихард Мачановскис, а флейтист Андис Клучниекс отмечен за выдающуюся работу в ансамбле, в то время как саксофонист Карлис Аузиньш удостоен за выдающееся исполнение в джазе.

Композитор Рихард Дубра стал победителем в номинации "Новое произведение года". Вручены две награды в номинации "За жизненный вклад в искусство", это виолончелистка Майя Пределе и выдающийся композитор Петерис Васкс.

А Даниил Булаев принял награду в номинации "Постановка года". Музыкант отмечен за участие в концерте–спектакле "Мария из Буэнос–Айреса", написанную королем аргентинского танго Астора Пьяццолой. Это опера в стиле танго, два часа бушующей аргентинской страсти, оркестр, вокал и танцы!