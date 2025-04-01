Страны НАТО начнут патрулировать воздушное пространство в соседней с Россией стране

Британские и шведские истребители 1 апреля приступят к патрулированию воздушного пространства Польши в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVP Info.

«Сегодня в Мальборке, а на самом деле во всей Польше и в прибалтийских государствах, начинается союзническая операция, в которой примут участие шведские и британские военные», — сказал политик.

Отмечается, что со стороны Великобритании в миссии будут участвовать шесть истребителей Eurofighter Typhoon, а со стороны Швеции — шесть JAS-39 Gripen. В общей сложности на польской территории будут размещены 600 военных двух стран.