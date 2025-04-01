Baltijas balss logotype

Страны НАТО начнут патрулировать воздушное пространство в соседней с Россией стране 1 732

В мире
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Страны НАТО начнут патрулировать воздушное пространство в соседней с Россией стране
ФОТО: Global Look Press

Швеция и Британия начнут воздушную миссию НАТО над Польшей.

Британские и шведские истребители 1 апреля приступят к патрулированию воздушного пространства Польши в рамках миссии воздушной полиции НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVP Info.

«Сегодня в Мальборке, а на самом деле во всей Польше и в прибалтийских государствах, начинается союзническая операция, в которой примут участие шведские и британские военные», — сказал политик.

Отмечается, что со стороны Великобритании в миссии будут участвовать шесть истребителей Eurofighter Typhoon, а со стороны Швеции — шесть JAS-39 Gripen. В общей сложности на польской территории будут размещены 600 военных двух стран.

Читайте нас также:
0
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го апреля

    Интересно, сколько каждый самолёт вмещает туристов и сколько обходиться такая прогулка, на человека в час? Неплохие доходы у летчиков, на деньги трудящихся.

    5
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 275
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 757
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 438
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 15
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 28
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 41
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 74
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 64
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 65
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 15
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 28
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео