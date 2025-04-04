9 (31) марта 1814 года была подписана капитуляция Парижа. Завершающая битва войны европейских держав против Наполеона была кровопролитной: союзные войска потеряли 8 тысяч солдат, 6 тысяч из которых — воины российской армии. Французы потеряли около 5 тысяч солдат.

Во время пребывания союзных войск в столице Франции наибольшее внимание своей экзотичностью привлекали казаки, калмыки и башкиры. Наполеоновская пропаганда изображала их степными варварами, дикой азиатской ордой. Им было посвящено множество лубочных картинок и рисунков профессиональных художников.

Огромный интерес представляют воспоминания современников той поры о казаках и связанных с ними событиях. А .Я. Миркович: «На лейб-казаков женщины смотрели с любопытством, но сначала издали. Они боялись их, полагая, как им натолковали, что мы северные варвары, а казаки совершенно дикие, полунагие, с пленных сдирают кожу, а по деревням, где им попадаются малые дети, они их жарят и едят. Однако удостоверившись, что они ничуть не звери, а напротив, кротки и обходительны, они стали поближе их рассматривать и, видимо, любовались красотою и костюмами наших донских молодцов.»

Донской атаман ген. М.И. Платов в приказе своим казакам особо подчеркивал (с сохранением орфографии): «Обывателям города Парижу никакой обиды не чинить, наипаче не обижать ихних мадамов и мамзель, кроме если по взаимному согласию… Помнить, что мы присяжные казаки русского императора, войско благородное и цибулизованное …»

Казаки расположились лагерем в городском саду на Елисейских полях, жгли костры и готовили себе еду из продуктов, которые покупались у местных торговок. Ходили слухи, что в прудах Фонтенбло они выловили и съели всех карпов. Поговаривали, что казаки купались в Сене вместе с конями, как у себя на Дону, то есть чаще всего нагишом.

Их бивуаки быстро стали исключительно модным объектом! В моду вошли бороды и широкие ремни. Парижане обоих полов стекались к казачьим бивуакам, чтобы собственными глазами увидеть то, о чём говорил весь город.

Художник Георг-Эммануэль Опиц (1775–1841), случайно оказавшийся в Париже накануне вступления в город русских войск, и создал серию акварелей «Казаки в Париже», хранящуюся в Государственном Историческом музее. Она насчитывает 25 листов, выполненных в одном формате, в одной манере, в едином художественном ключе. Иногда кажется, что каждый шаг казаков по Парижу запечатлен автором этих работ! Каждое изображение – это небольшой рассказ или короткометражный фильм, маленькая история.

Вклад казаков в разгром французской армии высоко оценил даже сам Наполеон. Он писал: «Надо отдать справедливость казакам: именно им обязаны русские своими успехами в этой кампании. Это, бесспорно, лучшие лёгкие войска, какие только существуют».

Русская армия покинула территорию Франции сразу после подписания Парижского мирного договора 18 (30) мая 1814 года оставив о себе у французов удивительно приятные воспоминания.