Никита Пресняков обновил дачу Аллы Пугачёвой на берегу Истринского водохранилища, чтобы ускорить процесс её продажи. Усадьба, расположенная в живописном районе Подмосковья, на протяжении длительного времени не может найти нового владельца, сообщает SHOT.

Риелторы пожаловались Telegram-каналу, что 760-метровым особняком никто не интересуется. Притянуть спрос не помогают даже собственный пирс, бассейн и хамам. Причиной невостребованности предложения является не только неоднозначное имя собственника, но и отсутствие централизованной канализации. Сначала семейство пыталось сдавать дачу в аренду за 2 миллиона рублей в месяц, но желающих тоже не нашлось.

В марте 2025 года усадьбу снова выставили на продажу с ценником 152 миллиона рублей (1,5 миллиона евро). На этот раз особняк предварительно подвергли косметическому ремонту: внутри подлатали полы, стены и лестницы. В доме постоянно проживает смотрительница, которая может остаться за дополнительные 90 тысяч рублей в месяц (900 евро).

В январе Life.ru писал, что у Преснякова не осталось денег и вещей после масштабного пожара в Лос-Анджелесе. Впрочем, на этом проблемы беглого внука Примадонны не заканчиваются. Недавно стало известно, что против его супруги Алёны Красновай подан судебный иск на кругленькую сумму.