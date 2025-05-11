Безусловно, внимание нашего читателя должно привлечь то обстоятельство, что в спектакле главные роли играют братья–близнецы Эмиль и Эдгар Кауперсы, дети лидера знаменитой группы Prāta Vētra. А костюмы создала Берта Вилипсоне, внучка великой Вии Артмане!

"Здесь хорошо. Сосны, море, тишина"

Но прежде всего о великолепном здании театра, к которому русский зритель имеет прямое отношение. Построенный в 1902 году он был предназначен для Второго городского (русского) театра. А первым городским театром считался Немецкий театр, ныне Латвийская Национальная опера. Именно во Втором городском театре 18 ноября 1918 года провозгласили Латвийскую Республику.

И с этим зданием связана большая история русской культуры — достаточно сказать, что сюда приезжал Максим Горький со своей любимой дамой, актрисой МХАТа Марией Федоровной Андреевой, которая в начале прошлого века играла здесь в премьере спектакля по пьесе Горького "Дачники". Сам автор пробыл в латвийской столице два месяца и лично принял участие в постановке на рижской сцене своей новой пьесы.

Кстати, после участия в революции 1905 года Горькому в Москве и Санкт–Петербурге оставаться было запрещено. После освобождения из–под ареста под залог в 10 тысяч (помог Савва Морозов), писатель выбрал Рижское взморье, откуда писал: "Здесь хорошо. Сосны, море, тишина. Удивительная любезность и внимание хозяйки пансиона — она встретила нас как родных, сейчас же выписала мне все рижские и питерские газеты и заявила, что если явится полиция, она вышвырнет ее вон. Такое же отношение мы встретили и в Риге, в гостинице. Много гуляем. Пожалуйста, попросите Вл. Ал. купить мне браунинг, сей инструмент иметь необходимо, как я вижу. Здесь так пустынно, мы ходим по лесу одни и далеко".

Именно в нынешней Юрмале, в районе Булдури, великий писатель написал пьесу "Дети солнца", начал набросок пьесы "Враги" и первые фрагменты повести "Мать".

Увы, новые времена — мемориальная доска о том, что здесь был Горький, с театра пару лет назад убрана. Но память–то осталась!

Связь поколений

Равно как буквально каждый из нас знает этот театр по бессмертному фильму Яниса Стрейча "Театр". Здесь в зале на втором этаже героиня Вия Артмане — Джулия Ламберт — принимала участие в светском приеме. Именно на этой сцене в кадре она изображала Дездемону в молодости, а в зрелости ее героине, повергшей молодую конкурентку, стоя аплодировал весь зал. И здесь бушевали страсти героев фильма в партере, при участии великолепных Гунара Цилинскиса, Эдуарда Павулса, Элзы Радзини.

Живая связь времен: автором костюмов стала Берта Вилипсоне, дочка нашей известной художницы Кристианы Димитере и художника и скульптора Айвара Вилипсонса. Оба яркие! И Берта явно вся в родителей, особенно в маму. И в бабушку, которой являлась именно великая Вия Артмане. Костюмы от Берты впечатляют — аутентичные, сделанные под старину (события спектакля происходят весной 1582 года), настоящие произведения искусства!

Автор костюмов Берта Вилипсоне, внучка великой Артмане. Фото: Агнесе Зелтиня.

Десять лет назад Берта окончил отделение сценографии Латвийской академии художеств у выдающегося профессора Андриса Фрейбергса. В настоящее время её творчество в основном связано с созданием костюмов для театральных постановок, опер и кинофильмов. Недавно вышла замуж за архитектора Яниса Иелейса.

В детстве Берта даже и не думала стать художницей, как родители, или актрисой, как бабушка. "Я вообще не думала об искусстве, — говорит она. — Одно время я хотела стать географом и путешествовать в дальние страны. Позже задумалась о том, чтобы стать юристом. Кстати, это желание горячо поддерживала моя бабушка. Она вообще считала, что мне нужна какая–то приземленная, стабильная работа, на которой я смогу выжить в любую погоду. Моя бабушка поощряла меня изучать математику".

И все же гены дали о себе знать, и ныне 37–летняя Берта — успешный сценограф и автор костюмов.

Попытка сжечь "ведьму" и подмена трупов

А исполнители главных ролей — Эмиль и Эдгар Кауперсы, которым по тридцать лет, практически сразу пошли по стопам отца. Эмиль — музыкант, барабанщик и вокалист, известный как один из основателей инди–группы Carnival Youth. В составе группы он активно участвует как в написании песен, так и в концертной деятельности в Латвии и за рубежом. В прошлом году окончил отделение визуальных коммуникаций и движения Латвийской академии художеств.

Примечательно, что мать Эмиля, Агнесе Каупере — художница, сценограф и художник по костюмам. В этой же группе играет и Эдгар. Недавно он женился.

Режиссером "Бунтующей Риги" (по произведению классика латышской литературы Рутку Тевса) стал молодой режиссер Клавс Меллис, которого наша театральная публика знает по работе в небольшом театре Kvadrifons. Диалоги героев сменяются песнями и музыкой в исполнении музыкантов, стоящих на верхотуре декорации на заднике сцены. И еще здесь в роли маленьких горожан целый хор мальчиков рижского Домского собора под управлением Мартиньша Клишанса, национальное достояние уже полвека.

Здесь элементы криминальной драмы, любовная интрига, познавательные исторические факты, попытка сжечь "ведьму", подмена трупов и разные алхимические эксперименты.

Братья–близнецы Кауперсы "охмуряют" пейзанку. Фото: Агнесе Зелтиня.

А король–то — добрый

По сюжету, в Риге происходят календарные беспорядки. Рига тогда была вассалом польского королевства, а королем польским и великим князем литовским был Стефан Баторий (1533–1586).

Пожелал Баторий, чтобы рижане перешли на польский календарь, переведя календарь на десять дней вперед. Об этом с трибуны на главной площади Старого города объявляют бургомистр и его подопечные из Ратуши, которые по духу так отчетливо напоминают правителей столицы Латвии из фильма "Слуги дьявола". Они готовы кому угодно отдать ключи от города, лишь бы им было хорошо.

И начинается легкий бунт! Пошел до самого Батория пешком один из рижских близнецов–братьев. Подал челобитную о том, что рижане против перевода календаря. Король потом прибыл под звуки песен в Ригу, отменил перевод календаря — ему "бунтари" понравились. И веселая монахиня Гертруда — в частности.

Вообще, веселый спектакль. И напоминает не только вечную добрую классику Рижской киностудии "Слуги дьявола", но и снятую опять же в Риге знаменитую киноленту "Стрелы Робин Гуда". Помните, там героиня Вии Артмане (крестьянка) заводила любовные шашни с героем Эдуарда Павулса (святой отец)? Что–то эдакое есть и в "Бунтующей Риге".