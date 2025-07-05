Baltijas balss logotype

Lifenews
Дата публикации: 05.07.2025
Focus
Дом за один евро на Сицилии: новые владельцы рассказали, как дорого обойдется ремонт
ФОТО: Facebook

Супруги из Британии купили старинный дом в средневековом городке Муссомели на Сицилии всего за один евро. Но чтобы дом стал пригоден для жизни, на ремонт уйдет два года и десятки тысяч евро, пишет Фокус.

Салли Буль и ее муж Мартин стали одними из тех иностранцев, которые купили дом дешевле, чем стоит чашка кофе, благодаря программе, которая призвана заселить наново пустующие деревни в Италии. Но в один евро им обошлась только крыша над головой, пишет Daily Mail.

Пара из Касл-Донингтона, Дербишир, собрала чемоданы и отправилась в Муссомели, потрясающий средневековый город в самом сердце Сицилии.

За несколько дней после прибытия они осмотрели 15 заброшенных домов и пришли к единому мнению, что один из них может стать для них идеальным убежищем на зиму под сицилийским солнцем.

"Мы всегда хотели дом в Италии и в прошлом отдыхали на Сицилии. Мои родители рассказали нам о схеме 1 евро, так как мы всегда жаловались на британскую зиму и как мы хотели от нее сбежать. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому мы решили пойти туда и разобраться. Мы влюбились в Муссомели и сицилийскую культуру", — пара в итоге купила трехэтажный дом в июле 2024 года. Ремонтируют они его самостоятельно, так как Мартин – сантехник и разбирается в строительстве.

Они рассчитывают завершить строительство в течение следующих двух лет, и к тому времени их сицилийский дом, расположенный в самом сердце исторического квартала Муссомели, будет состоять из двух спален с ванными комнатами, гостиной открытой планировки и современной кухни.

03464e0e-4e72c6152a073ba8f2958f77b466f719.jpeg

Пара заплатила около 3000 фунтов стерлингов юридических и административных сборов, а ремонт обойдется им примерно в 30 тысяч фунтов. Им также пришлось выплатить все налоги, причитающиеся за недвижимость, которые составили почти 700 фунтов. Это означает, что к тому времени, как они закончат, цена, которую они заплатят за свой зимний дом, составит около 33 700 фунтов плюс 1 евро, конечно.

Муссомели, расположенный в 60 милях к югу от Палермо, является одним из многих сельских городов в Италии, где пустующие дома продаются по 1 евро.

Программа, известная как "Case a 1 Euro" (Дом за 1 евро), стартовала в 2008 году, когда местные власти города Салеми на западе Сицилии начали продавать ветхие дома по этой цене, чтобы возродить общину и обновить ее центр.

31761a60-5a783c9a9f18929568c4fee0acd2991e.jpeg

В последние годы многие из самых отдаленных и красивых городов и деревень Италии были фактически заброшены, так как молодые люди переезжают в города или за границу. В целом, страна имеет одно из самых старых населений в Европе из-за резкого падения рождаемости и оттока молодых итальянцев, эмигрирующих в поисках работы.

Когда-то в Муссомели проживало около 20 000 человек, но со временем из-за масштабной эмиграции население сократилось до менее 10 000 человек, в результате чего исторический центр превратился в настоящий город-призрак, где пожилые жители живут среди заброшенных домов.

Вдохновленный успехом того, как схема возродила деревню Салеми, Муссомели принял ее в 2017 году, а другие города и деревни по всей Италии последовали ее примеру. Теперь она действует в 25 местах по всей стране, начиная от сельских муниципалитетов в Болонье, Кампании и Абруццо, к востоку от Рима.

Практически все объекты недвижимости в схеме 1 евро принадлежат тем, кто унаследовал их после смерти пожилых родителей или родственников. Но иметь второй дом означает платить высокие налоги на недвижимость в Италии, и поскольку сельские дома не продаются дорого, дешевле оставить их пустыми и выставить на продажу у агента по недвижимости за 1 евро.

Стоимость ремонта недвижимости будет зависеть от ее состояния и потребностей нового владельца, она может варьироваться от £10 000 за более скромный проект до £50 000. Все непогашенные налоги на недвижимость также должны быть уплачены.

В каждом городе действуют свои правила, когда речь идет о схеме, а также есть несколько условий, налагаемых на покупателей, которые строго соблюдаются. В Муссомели, например, подробное проектное предложение, описывающее реконструкцию, должно быть представлено местным властям в течение года с момента покупки.

Работы должны начаться в течение двух месяцев с момента выдачи разрешения на строительство и завершиться в течение трех лет. Фасад объекта недвижимости также должен соответствовать другим историческим зданиям в этом районе, а цвет, используемый для его покраски, должен быть одобрен, но вы можете делать все, что захотите с интерьером.

Покупатели также должны внести депозит в размере 5000 евро в местные органы власти. И могут потерять его, если работы не будут завершены в течение трех лет. Некоторые другие местные органы власти требуют удвоить эту сумму.

#недвижимость #италия
(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го июля

    Всё равно это для тех у кого есть лишние деньги, и кто хочет сменить локацию. Даже если вы рассчитали финансы, всегда выйдет дороже чем вы думали. И работы там нет, только онлайн, но интернет часто пропадает. Не просто так там все дома заброшены.

    10
    0

Видео