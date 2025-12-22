Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женщина раскрыла негативную сторону отношений с мужем старше ее на 21 год 0 1138

Lifenews
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Женщина раскрыла негативную сторону отношений с мужем старше ее на 21 год
ФОТО: Freepik

Британка рассказала о жизни с больным раком мужем старше ее на 21 год.

43-летняя британка по имени Лорна Эндрюс раскрыла особенности отношений с 64-летним мужем, страдающим от смертельной болезни. О негативной стороне их совместной жизни она рассказала изданию Metro.

По словам Лорны, она познакомилась с будущим мужем Джоном в баре в Брайтоне, Великобритания. Тогда ей было 26 лет, мужчина оказался старше ее на 21 год. Лорна призналась, что ее никогда не смущало это. Наоборот, женщине даже нравится, что опытный Джон всегда может научить ее чему-то новому.

Лорна отметила, что начала ощущать их разницу в возрасте только в 2023 году, когда Джону диагностировали рак. «Когда вы влюбляетесь в кого-то постарше, ваш мозг не сразу начинает беспокоиться о том, что он заболеет... Где в этом романтика?» — объяснила она.

Несмотря на химиотерапию, вылечить Джона пока не удается. Метастазы распространились в надпочечники и мозг. При этом Лорна отмечает, что состояние мужа стабильно. Он остается в хорошем настроении и планирует бороться до конца. Лорна призналась, что изначально они с Джоном не планировали иметь детей. Но теперь она стала все чаще задумываться о материнстве.

Читайте нас также:
#брак #женщина #мужчина #рак #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
2
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Венсан Кассель в свои 59 зажигает на яхте с молоденькими Иконка видео
Изображение к статье: Ваня увлечен спортом. Иконка видео
Изображение к статье: «Шевели мозгами!» Украина показывает «высший класс», а Россия надувает щёки - учёный из Москвы
Изображение к статье: Быстрая походка и характер: что психологи говорят о людях, которые всегда спешат

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
1
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фиг вам! Долина отказалась передавать квартиру в обещанный срок
Lifenews
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
1
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео