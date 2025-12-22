Baltijas balss logotype
Латвию обязали принимать беженцев или платить по 20 тысяч за каждого непринятого мигранта: Рига не сдается 10 5963

Политика
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвию обязали принимать беженцев или платить по 20 тысяч за каждого непринятого мигранта: Рига не сдается
ФОТО: Unsplash

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности в рамках Пакта о миграции и убежище. Чем это грозит Латвии?

По предварительным расчетам (исходя из населения и ВВП), доля Латвии в общеевропейском распределении составляет около 0,3–0,4% от общего «пула солидарности». В 2026 году общий пул ЕС составит 21 000 перемещений, что для Латвии означало бы прием примерно 60–80 человек в год.

Можно, конечно, не принимать, но надо помнить про стоимость отказа. Если Латвия решит не принимать беженцев, она должна будет выплатить финансовую компенсацию в размере 20 000 евро за каждого непринятого человека (суммарно около 1,2–1,6 млн евро в год).

Впрочем, есть и третий путь. Вместо приема людей или прямой выплаты денег Латвия планирует предоставлять техническую помощь — отправлять пограничников, оборудование и экспертов в страны ЕС, находящиеся под наибольшим миграционным давлением.

Исключения из участия в этом механизме удалось добиться Польше, определенные послабления получила и Эстония. В связи с этим ряд латышских националистов выступили с публичными заявлениями, требуя, чтобы МВД Латвии добивался для страны аналогичных условий.

Отметим, что в декабре 2025 года Латвия была официально признана одной из 12 стран ЕС, находящихся под «миграционным давлением» (из-за ситуации на границе с Беларусью). Благодаря этому статусу Латвия повторно обратилась к Еврокомиссии с просьбой об освобождении от обязательств по приему мигрантов или выплате взносов в 2026 году.

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис («Новое Единство»), МВД продолжит диалог о применении исключения для Латвии в рамках механизма солидарности, обосновывая это тем, что Латвия уже сейчас вносит значительный вклад в общую безопасность ЕС, защищая внешнюю границу ЕС и НАТО от гибридных атак со стороны властей России и Беларуси, вкладывая значительные ресурсы в обустройство границы, а также оказывая поддержку жителям Украины.

Латвия не будет участвовать в перемещении лиц, подчеркивает МВД. То есть речь идет о согласие с выплатами по 20 тыс евро за каждого отвергнутого мигранта?

Времени для споров остается все меньше – основные правила Пакта о миграции и убежище вступят в силу и станут обязательными к применению с 12 июня 2026 года.

Читайте нас также:
#граница #Латвия #миграция #беженцы #безопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(10)
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    Я считаю - это прекрасно в любом случае. Как там в шахматах называлась эта ситуация? Когда любое решение - проигрыш. У вас был совок. Ок. вы конечно, (хотя почему конечно? ) были недовольны, что тут много русских. Но есть один нюанс. Латвия для СССР была витриной для европы. И сюда шли высококвалифицированные кадры по распределению со всего ссср. Высококвалифицированные. Искусственно, себе в убыток, это все содержалось. Почему в убыток? потому, что обустроив любые производства, той же альфы ближе к ресурсной базе - это было бы дешевле для ссср. Но нет. Сюда везли образованных людей. Теперь к вам поедет рваньё. Без образования, и т.п. Обязаны принять. Прекрасно! Я считаю прекрасно! Не нравились образованные русские? Однотипные по вероисповеданию и отношению к жизни? Ну вот вам синегальцы. Которые в сомали. Им круто . А не хотите - платите за голову 20К. Другими словами, за каждого выдворенного русского евросоюз вас обязал платить 20К для восстановления вашей общей численности. Замечательно. Но они не русские, они вас быстро научат жизни. Если не транзитом. Франция не даст соврать.

    14
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го декабря

    Это страх того, что индусы и пакистанцы окажутся умнее, (а оно так и есть) и отсидят титульных в Сейме, что кому-то очень не хочется. Но ведь это, именно, последний выход, чтобы сдвинуть экономику с места!.

    60
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Бесс Толковый
    23-го декабря

    Что за завиральная концепция шизы? Кто их туда в сейм пустит? И экономика латвии движется не инициативами бизнеса, а бюрократической регуляцией.

    10
    14
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    23-го декабря

    что индусы и пакистанцы окажутся умнее, -- Ну так это ни для кого не секрет, что именно Индия поставляет на мировой рынок самых продвинутых программистов.

    23
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Бесс Толковый
    23-го декабря

    Mr.FGJCNJK-это спорно. То что реджепов нанимаю кодить за три копейки, не улучшает продукт. Например, популярный в андройде mxplayer скатился в полное говно после продажи его индускому отделению амазона.

    8
    3
  • Д
    Дед
    22-го декабря
    • Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Так и Латвией. Бабосики получали, теперь отрабатывай.
    116
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Дед
    23-го декабря

    Скорей всего будут бабло из бюджета отваливать, откупаясь. Не из своего кармана же.

    22
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    22-го декабря

    А меня улыбает как титульные толдычат о независимости. Сами себе наверное внушают.

    122
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го декабря

    Небось, если бы за мигрантов доплачивали, Латвия бы в первых рядах стояла.

    96
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го декабря

    Латвия не будет участвовать в перемещении лиц, -- Что это значит не будет?
    А зачем тогда в ЕС вступали, чтобы теперь непослушание выказывать и бунты устраивать? Правила одинаковы для всех, как Брюссель решил, так и будет. Что значит Рига не сдаётся?

    138
    3
Читать все комментарии

Видео