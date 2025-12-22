Совет Европейского союза (ЕС) утвердил предварительное соглашение о механизме солидарности в рамках Пакта о миграции и убежище. Чем это грозит Латвии?

По предварительным расчетам (исходя из населения и ВВП), доля Латвии в общеевропейском распределении составляет около 0,3–0,4% от общего «пула солидарности». В 2026 году общий пул ЕС составит 21 000 перемещений, что для Латвии означало бы прием примерно 60–80 человек в год.

Можно, конечно, не принимать, но надо помнить про стоимость отказа. Если Латвия решит не принимать беженцев, она должна будет выплатить финансовую компенсацию в размере 20 000 евро за каждого непринятого человека (суммарно около 1,2–1,6 млн евро в год).

Впрочем, есть и третий путь. Вместо приема людей или прямой выплаты денег Латвия планирует предоставлять техническую помощь — отправлять пограничников, оборудование и экспертов в страны ЕС, находящиеся под наибольшим миграционным давлением.

Исключения из участия в этом механизме удалось добиться Польше, определенные послабления получила и Эстония. В связи с этим ряд латышских националистов выступили с публичными заявлениями, требуя, чтобы МВД Латвии добивался для страны аналогичных условий.

Отметим, что в декабре 2025 года Латвия была официально признана одной из 12 стран ЕС, находящихся под «миграционным давлением» (из-за ситуации на границе с Беларусью). Благодаря этому статусу Латвия повторно обратилась к Еврокомиссии с просьбой об освобождении от обязательств по приему мигрантов или выплате взносов в 2026 году.

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис («Новое Единство»), МВД продолжит диалог о применении исключения для Латвии в рамках механизма солидарности, обосновывая это тем, что Латвия уже сейчас вносит значительный вклад в общую безопасность ЕС, защищая внешнюю границу ЕС и НАТО от гибридных атак со стороны властей России и Беларуси, вкладывая значительные ресурсы в обустройство границы, а также оказывая поддержку жителям Украины.

Латвия не будет участвовать в перемещении лиц, подчеркивает МВД. То есть речь идет о согласие с выплатами по 20 тыс евро за каждого отвергнутого мигранта?

Времени для споров остается все меньше – основные правила Пакта о миграции и убежище вступят в силу и станут обязательными к применению с 12 июня 2026 года.