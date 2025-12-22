Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Конец звонкам и sms жителям России: WhatSapp полностью заблокируют 1 1743

Техно
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Конец звонкам и sms жителям России: WhatSapp полностью заблокируют
ФОТО: Unsplash

В России заявили, что WhatsApp может быть полностью заблокирован. Это значит, что те кто имеют родственников и знакомых за пределами РФ - им российские власти обрушат связь со своими близкими и друзьями.

В работе мессенджера WhatsApp в России 22 декабря произошли очередные серьезные сбои. О неполадках сообщили как минимум 1,6 тысячи россиян. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Владимирской областей и Калининградской области, Республики Крым. О медленной работе сервиса сообщали и в других российских регионах.

"Роскомнадзор" позднее выступил с объяснениями, сообщив, что «последовательно вводит ограничительные меры» в отношении мессенджера.

Там добавили, что ограничения вводятся поэтапно, «позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», и порекомендовали переходить на российские сервисы. Это значит, что звонки и письма родственникам за пределами России через WhatSapp будут также заблокированы.

Читайте нас также:
#сбой #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
4
1
3
0
4

Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    22-го декабря

    уже используют новый: Imo — это бесплатное приложение-мессенджер для звонков (аудио и видео) и обмена сообщениями,

    14
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы самые популярные марки легковых автомобилей в Евросоюзе
Изображение к статье: Докатились: OpenAI планирует встраивать скрытую рекламу прямо в ответы ChatGPT в 2026 году
Изображение к статье: Содержание современных песен порой удивляет - эти установки хотят внедрить в мозг слушателей?
Изображение к статье: Жителей предупредили об опасности зарядки смартфона ночью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Восстановление после праздников: какие напитки помогут улучшить пищеварение?
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео