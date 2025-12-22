В России заявили, что WhatsApp может быть полностью заблокирован. Это значит, что те кто имеют родственников и знакомых за пределами РФ - им российские власти обрушат связь со своими близкими и друзьями.

В работе мессенджера WhatsApp в России 22 декабря произошли очередные серьезные сбои. О неполадках сообщили как минимум 1,6 тысячи россиян. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Владимирской областей и Калининградской области, Республики Крым. О медленной работе сервиса сообщали и в других российских регионах.

"Роскомнадзор" позднее выступил с объяснениями, сообщив, что «последовательно вводит ограничительные меры» в отношении мессенджера.

Там добавили, что ограничения вводятся поэтапно, «позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», и порекомендовали переходить на российские сервисы. Это значит, что звонки и письма родственникам за пределами России через WhatSapp будут также заблокированы.