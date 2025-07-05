Baltijas balss logotype

Приди и ликуй! Стартует XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии

Дата публикации: 05.07.2025
Приди и ликуй! Стартует XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии
ФОТО: LETA

Сегодня в рижской «Арене Xiaomi» официально стартует XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии — его откроет постановка сценического танца «Viedvasara», сообщили организаторы праздника агентству ЛЕТА.

До 13 июля более чем в 15 местах пройдут более 30 мероприятий. Прямые трансляции и записи праздника до 13 июля можно будет посмотреть и на Домской площади в Риге. Всего будет показано 14 праздничных мероприятий.

В празднике примут участие 38 114 участников, из которых 33 946 — дети. Наиболее широко представлена сфера народного танца — 17 041 танцор, а в хорах будут петь 11 399 участников. В празднике также примут участие исполнители современных танцев, музыканты духовых и симфонических оркестров, фольклорные коллективы, театральные и визуальные художники, малые музыкальные ансамбли, исполнители на кокле и аккордеонисты. В празднике примут участие и представители диаспоры.

Девиз XIII Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии — «Nāc gavilēt!» («Приди и ликуй!»), который впервые использовался в 2005 году на IX Празднике. Эмблема праздника составлена из фрагментов или нитей, символизирующих силу, таланты, труд и индивидуальность каждого участника. В символике использованы также орнаменты народных костюмов.

Праздник песни и танца школьной молодежи — крупнейшее культурное и художественное событие для детей и молодежи Латвии, которое проходит раз в пять лет.

#праздник песни и танца
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    6-го июля

    В нашей жизни так мало позитива и для детей это большой праздник, который для участников запомнится на всю жизнь. Но опять с питанием умудрилась подпортить.

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го июля

    Что там с гомополыми танцорами? Будут ли они замыкать действо хороводами в радужных костюмах? Их друзья из Гейропы сильно интересуются...

    10
    4
  • A
    Aleks
    5-го июля

    ,,Хлеба и зрелищ,,народу-лозунг никуда не делся. А в это время ,,демократы,,обогащаются и закручивают удавку на шее латвийского народа,разделяя его и властвуя. Ничего не меняется тысячелетиями .Феодализм -это любимый строй сегодняшней власти и стоящего за ней капитала .К нему и ведут..

    33
    7
  • Е
    Ехидный
    5-го июля

    ели , пили , веселились - посчитали прослезились !!!!! во скольконам обйдется это ликование ??? никто не спорит, что это важное культурное событие , но в сегодняшних реалиях больше похоже на пир во время чумы !!!

    45
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    6-го июля

    Это как во времена не столь отдалённые, кто ехал на Праздник песни и танцев в Ригу? Ну конечно сам председатель колхоза со всей своей "свитой" родни и прихлебателей. А кто оставался коров доить, ну конечно колхозная пьянь. Вот именно поэтому после этих праздников и появлялась в магазинах говядина и изделия из неё, на радость всему городскому населению. Ведь если пару - тройку раз не подоить корову, молоко в вымени у неё сгорает и жирность его кратно падает, колхозникам важна была жирность, за такое молоко платили больше. Так вот, пока одни пили - ели, пели и танцевали, у других был свой праздник, который они отмечали с таким же размахом все 2 недели.

    4
    2
