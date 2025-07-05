Приди и ликуй! Стартует XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии

Сегодня в рижской «Арене Xiaomi» официально стартует XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии — его откроет постановка сценического танца «Viedvasara», сообщили организаторы праздника агентству ЛЕТА.

До 13 июля более чем в 15 местах пройдут более 30 мероприятий. Прямые трансляции и записи праздника до 13 июля можно будет посмотреть и на Домской площади в Риге. Всего будет показано 14 праздничных мероприятий.

В празднике примут участие 38 114 участников, из которых 33 946 — дети. Наиболее широко представлена сфера народного танца — 17 041 танцор, а в хорах будут петь 11 399 участников. В празднике также примут участие исполнители современных танцев, музыканты духовых и симфонических оркестров, фольклорные коллективы, театральные и визуальные художники, малые музыкальные ансамбли, исполнители на кокле и аккордеонисты. В празднике примут участие и представители диаспоры.

Девиз XIII Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии — «Nāc gavilēt!» («Приди и ликуй!»), который впервые использовался в 2005 году на IX Празднике. Эмблема праздника составлена из фрагментов или нитей, символизирующих силу, таланты, труд и индивидуальность каждого участника. В символике использованы также орнаменты народных костюмов.

Праздник песни и танца школьной молодежи — крупнейшее культурное и художественное событие для детей и молодежи Латвии, которое проходит раз в пять лет.