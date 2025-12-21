Миллионерша Надежда Бабкина полюбила молодого, и бросила стариков-артистов

Дата публикации: 21.12.2025
Надежда Георгиевна всегда была близка к власти.

Поступления в ее фонд резко сократились, а расходы остались.

Надежда Бабкина приняла решение о ликвидации своего благотворительного "Фонда поддержки деятелей культуры", который почти три десятилетия оказывал помощь пожилым деятелям культуры.

Основанная в 1996 году организация официально прекратила свое существование после решения Тверского суда Москвы. Причиной закрытия стали деньги: за последние три года фонд работал "в минус", а его совокупный убыток составил 68 тысяч рублей. Об этом сообщает ТГ-канал SHOT.

Это интересно: у кредиторов организации есть два месяца, чтобы предъявить финансовые требования к Бабкиной, как к учредителю.

"Фонд поддержки деятелей культуры" был не просто юрлицом - он стал символом заботы о старшем поколении артистов, многие из которых остались без средств к существованию. Фонд предоставлял финансовую помощь, нанимал соцработников, оплачивал лекарства и коммуналку, а также поддерживал молодые дарования.

Пик его деятельности пришелся на 2021 год: тогда доход составил 70 миллионов рублей, а чистая прибыль - 48 миллионов. Однако в последующие годы поступления резко сократились, а расходы остались. Это привело к устойчивому дефициту и Бабкина, будучи президентом фонда с 2007 года, приняла трудное, но вынужденное решение - прекратить его деятельность.

Бабкина сегодня: травмы, любовь и работа

Несмотря на прекращение благотворительной миссии, Надежда Георгиевна остается активной в творческой и общественной жизни. В мае 2025 года она публично поддержала освободившегося из колонии Михаила Ефремова, заявив, что "никто не застрахован от ошибок" и она готова протянуть ему руку. Хотя позже Ефремов присоединился к театру Никиты Михалкова, а не к "Русской песне", жест Бабкиной был замечен и высоко оценен.

В июле того же года 75-летняя певица получила серьезные травмы на юбилейном концерте: упала со сломанного стула во время переодевания, получила глубокие порезы на руке и повредила ногу. Тем не менее, она вышла на сцену с окровавленной рукой, чтобы не сорвать дуэт с Александром Буйновым.

Что касается личной жизни, новые слухи о расставании с певцом Евгением Гором артистка решительно опровергла. "Женя никуда не девался. Он содержательный парнишка, с которым мне интересно", - заявила она, добавив, что особенно ценит его умение смеяться над ее бытовыми промахами.

При этом Бабкина подчеркнула: романтика сейчас не в приоритете. "У меня постоянный недосып и масса задач. Стирать белье и готовить еду я не намерена. Пущай сами", - сказала она с привычной прямотой.

В 2004 году Бабкина была внесена в список лиц, объявленных персонами нон грата в Азербайджане, за посещение, вопреки азербайджанским законам, непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, где она выступила с концертом.

В мае 2017 года СБУ запретила Бабкиной въезд на Украину за гастроли в Крыму и поддержку российской аннексии Крыма.

Бабкина поддержала вторжение России на Украину, повторив тезис кремлёвской пропаганды об издевательствах над русскими людьми на Украине. Позднее была внесена ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за публичную поддержку действий российской армии на Украине.

19 октября 2022 года внесена в санкционные списки Украины против лиц, «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины».

3 февраля 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды.

17 марта 2023 года МИД Латвии ввело санкции в отношении Бабкиной, запретив ей въезд в страну, в числе российских культурных деятелей, поддержавших войну на Украине.

