Большинство, а именно 72% жителей, в этом году планируют покрыть свои праздничные расходы за счёт ежемесячных доходов, а не использовать ранее накопленные сбережения, агентству LETA сообщили представители одного из работающих в Латвии коммерческих банков, ссылаясь на проведённый опрос. Более того, ряд жителей использует для этого... деньги, взятые в долг по кредитной карте.

Большая часть жителей планирует покрыть расходы на Рождество и Новый год из ежемесячных доходов, тогда как 16% опрошенных создали накопления, предназначенные специально для праздничных расходов. Активнее всего такие целевые сбережения используют молодёжь и пожилые люди — в обеих возрастных группах 18% заранее откладывают деньги на праздничные траты. Также накопления на праздники чаще формируют жители с доходом не выше 350 евро в месяц — 22%, что может свидетельствовать о более продуманном планировании бюджета с учётом ограниченных ресурсов. Наименьшая доля — всего 8% — для покрытия расходов использует средства из накоплений на непредвиденные случаи, то есть из своего «финансового резерва безопасности».

Данные опроса показывают, что небольшая часть — 3% жителей — планирует использовать потребительский кредит или кредитную карту с кредитной линией для праздничных расходов.

Финансовый эксперт банка Екатерина Зинича отмечает, что данные и наблюдения банка свидетельствуют: в конце года увеличивается использование кредитных лимитов по картам — как для покупки необходимых продуктов к праздничному столу, так и для совершения более крупных покупок.

Опрос банка был проведён в ноябре 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat; всего были опрошены 1004 респондента в Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.