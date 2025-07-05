Baltijas balss logotype

«Вы действительно думаете, что вы чёрный еврей?» - спросили загадочного лемба 1 835

Дата публикации: 05.07.2025
Они живут в ЮАР, Малави, Мозамбике и Зимбабве.

Они живут в ЮАР, Малави, Мозамбике и Зимбабве.

70 000 человек не едят свинину, почитают субботу, практикуют обрезание, верят в единого Бога и причисляют себя к избранному народу.

Многие знают или как минимум слышали про эфиопских евреев фалаша, однако системное исповедание иудаизма характерно и для других частей Африки

Прежде всего, начать следует с чернокожей иудейской общины, проживающей в зимбабвийском городе Русапе, находящемся примерно в двух часах езды от столицы страны Хараре. Начало данного движения связывают с именем Уильяма Сондерса Кроуди — бывшего раба и дьякона баптистской церкви, жившего в США. В конце XIX века Кроуди якобы посетило некое «откровение», что все чернокожие — это потомки потерянных колен Израиля, а следовательно, им необходимо обратиться в иудаизм и даже основать своё небольшое сообщество. Один из последователей Кроуди по имени Альберт Кристиан в 1903 году решил переехать в Русапе и проповедовать там иудаизм среди местного чёрного населения.

На сегодняшний день в общине насчитывается около 5 000 человек, они исповедуют несколько отличающуюся от ортодоксального иудаизма веру. Исследователи находят сходство их обрядов с теми, которые существовали у евреев до Ассирийского плена. Например, умерших они хоронят в погребальных пещерах, а в случае гибели старшего брата младший брат обязан взять в жены его вдову. Впрочем, как и другие иудеи, евреи Русапе не считают Иисуса Христа мессией, а просто пророком, который не вознёсся на небо после распятия, а просто умер. Интересно, что представители этой общины приписывают себе древнее происхождение: якобы они потомки евреев, которые через Йемен переселились на юг Африки в незапамятные времена.

Не менее интересно взглянуть на их соседей и собратьев по религии, народ (а точнее сказать племя) лемба, проживающий как и в Зимбабве, так и в ЮАР. Их численность на сегодняшний день составляет около 70 000 человек, говорят они на языке банту. Их религиозные обряды и традиции очень близки к иудаизму: они не едят свинину, почитают субботу, практикуют обрезание, верят в единого Бога и причисляют себя к избранному народу. Кроме того, они считают себя потомками выходцев из Иудеи, которые 2 500 лет назад переселились сначала в Йемен, а затем добрались и до нынешних мест обитания. В 2000-е годы европейские учёные провели ряд генетических исследований, которые показали некоторое совпадение их ДНК с ближневосточными и семитскими народами. Этим в том числе объясняется то, что несмотря на попытки обратить лемба в христианство или ислам, они смогли сохранить свои традиционные религиозные обычаи. Хотя до сих пор данные этих тестов и выводы подвергаются сомнениям.

Британский антрополог Тюдор Парфитт в 1980-х годах побывал в нескольких деревнях лемба с целью выяснить, как местные жители самоидентифицируют себя. Он задавал им вопросы по типу «Вы действительно думаете, что вы чёрный еврей?», на что получал утвердительный ответ. В качестве аргумента, лемба говорили, что они делают все, как евреи, а значит, они и есть потомки евреев. Впрочем, некоторые учёные, включая того же Парфитта, считают соблюдение народом данных религиозных традиций намеренной декларацией причастности к иудаизму.

#религия
(1)
  • A
    Aleks
    6-го июля

    Самое древнее колено евреев.Не зря ж в Москву теперь рейсы 7 раз в неделю.😀Да и Барак Обама оказывается родственник Клинтона.Во как все запутано 😀

    0
    0

