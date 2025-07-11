Baltijas balss logotype

«Хабалка!»: 80-летняя Раиса Рязанова выступила с нападками на Аллу Пугачеву 1 4666

Lifenews
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
Народная артистка Рязанова.

Народная артистка Рязанова.

"Ей деньги были нужны, которые ей нес народ, оплачивая билеты на ее концерты".

Последние три года не прекращаются откровения артистов о Примадонне отечественной эстрады. Особенно интересные вещи всегда рассказывают представители старой звездной гвардии.

К примеру, Валентина Талызина, с которой недавно прощались в Москве, почти два года назад выдала сенсационную информацию о настоящем отчестве Аллы Борисовны. «Значит, у Пугачевой папку звали Борух. Борух! А она не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска — славянское имя. Алла не Боруховна, а Алла Борисовна. А? Не раба и не холопка. Русской захотела быть», — поделилась тогда Талызина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

А теперь о Примадонне заговорила звезда отечественного кино, Народная артистка России Раиса Рязанова. Она прокомментировала щекотливую ситуацию, которая ранее привлекла внимание общества. Надежда Бабкина, напомним, заявила, что у покинувшей Россию Аллы Борисовны «кукушку сорвало от бессилия и бешенства».

Не нахваливает Примадонну и Раиса Рязанова. По словам актрисы, «ничего нового ей в Пугачевой не открылось». «Алла всегда была хабалистая, наглая. Никогда ей интересы народа не были важны. Ей деньги были нужны, которые ей нес народ, оплачивая билеты на ее концерты. А она на эти деньги, как выяснилось, покупала виллы за границей», — заявила в интервью журналистам Рязанова.

Алла Борисовна пока никак не отреагировала на этот выпад со стороны актрисы. Впрочем, в последнее время Примадонна почти не обращает внимания на критику со стороны. Какое-то время после своего отъезда из России в 2022 году исполнительница записывала ответы ругающим ее людям в личном блоге в Instagram. Но со временем весь запал Пугачевой сошел на нет.

Сейчас Алла Борисовна наслаждается отдыхом со своей семьей. Она с удовольствием гуляет вечерами по побережью и старается практически никогда не попадать на камеру. Такое поведение звезды провоцирует много слухов о состоянии ее здоровья, но достоверно о том, что же сейчас на самом деле происходит с Пугачевой, ничего сказать нельзя.

Читайте нас также:
#алла пугачева
18
1
0
2
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го июля

    Фаина Боруховна Певзнер-Алла Борисовна Пугачева 😂(канал НТВ знает 100%,чай бывший канал Гусинского,которого загнобили только по причине того,что он был против того,чтобы Главным раввином стал пришлый раввин из синагоги Хабад США Берл Лазар,а Путину дано было указание заменить раввина. Кстати,и в Латвии поменяли в свое время .Евреям ли не знать?😎. Наличие русского имени и фамилии ниочем не говорит как,впрочем,и наличии латышского имени и фамилии 😀

    3
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как 90 лет назад Гитлер эфиопам помогал
Мотопехота Абиссинии. Иконка видео
Каллас обвинила Россию в провокациях
Каллас обвинила Россию в провокациях
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Названа основная причина снижения полового влечения
Названа основная причина снижения полового влечения
Фото: @anilorak
Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера 341
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе 4 5459
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника 324
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту 386

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 6
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 13
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 28
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 56
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 51
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 6
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 13
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео