Последние три года не прекращаются откровения артистов о Примадонне отечественной эстрады. Особенно интересные вещи всегда рассказывают представители старой звездной гвардии.

К примеру, Валентина Талызина, с которой недавно прощались в Москве, почти два года назад выдала сенсационную информацию о настоящем отчестве Аллы Борисовны. «Значит, у Пугачевой папку звали Борух. Борух! А она не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска — славянское имя. Алла не Боруховна, а Алла Борисовна. А? Не раба и не холопка. Русской захотела быть», — поделилась тогда Талызина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

А теперь о Примадонне заговорила звезда отечественного кино, Народная артистка России Раиса Рязанова. Она прокомментировала щекотливую ситуацию, которая ранее привлекла внимание общества. Надежда Бабкина, напомним, заявила, что у покинувшей Россию Аллы Борисовны «кукушку сорвало от бессилия и бешенства».

Не нахваливает Примадонну и Раиса Рязанова. По словам актрисы, «ничего нового ей в Пугачевой не открылось». «Алла всегда была хабалистая, наглая. Никогда ей интересы народа не были важны. Ей деньги были нужны, которые ей нес народ, оплачивая билеты на ее концерты. А она на эти деньги, как выяснилось, покупала виллы за границей», — заявила в интервью журналистам Рязанова.

Алла Борисовна пока никак не отреагировала на этот выпад со стороны актрисы. Впрочем, в последнее время Примадонна почти не обращает внимания на критику со стороны. Какое-то время после своего отъезда из России в 2022 году исполнительница записывала ответы ругающим ее людям в личном блоге в Instagram. Но со временем весь запал Пугачевой сошел на нет.

Сейчас Алла Борисовна наслаждается отдыхом со своей семьей. Она с удовольствием гуляет вечерами по побережью и старается практически никогда не попадать на камеру. Такое поведение звезды провоцирует много слухов о состоянии ее здоровья, но достоверно о том, что же сейчас на самом деле происходит с Пугачевой, ничего сказать нельзя.