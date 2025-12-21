Нет, вот мне уже прямо интересно. Буквально в сентябре я писал здоровенный текст про увеличение налоговой ставки на печатную продукцию на русском языке. Честно – с фигой в кармане писал. В полной уверенности, что там, наверху, быстро найдут кого не жалко, публично выпорют за перегибание палки и все. Похохотали и баиньки.

Ну потому что невозможно же представить, что это свершится. Это же как себе в ногу стрелять. И? Ну и вот.

С 1 января во всех магазинах Латвии

На мой взгляд нет двусмысленности – это те самые "желтые звезды". Вся печатная продукция в Латвии имеет пониженную налоговую ставку в 5%, потому что несет доброе и вечное. А русскоязычная – иметь не будет. Потому что несет... Путина? Войну? Смерть? Шекспир, переведенный на русский, э-э-э тоже несет Путина? Райнис, к слову, тоже.

Я был уверен, что поправку завернут. Покажут, что мы тут все не настолько, как вы там себе придумали. Возможно, под ширмой громкого отречения пропихнут что-то менее абсурдное. Но нет. С 1 января во всех магазинах. И никто даже не пикнул.

Сегодня весь мир погряз в правозащите. Должен был сломаться уже, но пока держится. Балансирует на грани защиты прав жертв насилия и защите прав насильников от жертв насилия. Сегодня даже феминистки судятся с трансгендерами за девальвацию права называться женщиной. И тут вдруг маленькая Латвия берет и на голубом глазу называет деклассированным элементом четверть миллиарда населения земли. Никто не вступился. С 1 января закон вступает в силу. Книжные пишут: "Ребята, покупайте сейчас. В следующем году будет дороже".

Кто зовет Путина? Любители Райниса в переводе Брюсова, или "запрещатели"? Вечный вопрос: кто пропагандист – гонец с плохими новостями, или ньюсмейкер?

Глас народа

Сейчас наш парламент на полном серьезе обсуждает возможность лишения гражданства и депортации нелояльных жителей страны. Нет, они не сами придумали. Все по воле народа. На портале Manabalss.lv была заявлена инициатива, народ проголосовал и вот – Сейм рассматривает. Все очень демократично.

Но есть нюанс. Несколько моментов, которые почему-то остаются за скобками у большинства информационных источников.

Инициатива была создана на портале 3.5 года назад. Ровно столько времени потребовалось, чтобы набрать 10 тысяч голосов – рубеж, после которого "глас народа" передается на рассмотрение в Сейм.

За эти три с лишним года на той же платформе был ряд других инициатив, преодолевших рубеж в 10 тысяч, но так и НЕ попавших на рассмотрение в высшую инстанцию.

Автором инициативы является создатель платформы Manabalss.lv Имантс Брейдакс. Неравнодушный человек. Которому, к слову, государство выделяет 150 тысяч евро в год на содержание этой самой платформы. Ну, и себя любимого. Ну не прелесть ли?

Просто совпадения, наверное.

Что по результатам? А по результатам в первом чтении за инициативу проголосовало 67 человек. Против – 16. Воздержалось двое. То есть кумулятивное трехлетнее мнение менее 1% населения Латвии поддержало 67% парламентариев. Вот так удачно совпало. Спорить тут, в принципе, бессмысленно.

Давайте попробуем хотя бы разобраться: за что голосовали? За лишение гражданства и депортацию нелояльных.

Нелояльных кому? Депортации куда? Речь опять ведь про русских, да? Ведь им не приходит в голову проверить, насколько сирийский продавец кебабов, или ливанский доставщик еды готовы плюнуть на законы Шариата в угоду европейским ценностям? Или придет? Или его мы обратно не вернем?

И это еще ладно с доставщиками: я очень часто встречаю нелояльных латышей. Их, кстати, гораздо проще заметить, чем русских. В отличие от русскоязычных недовольных титульные чувствуют за собой право говорить не понижая голоса. Ну, пока чувствуют. То ли про новую инициативу не знают еще, то ли все-таки небезосновательно верят в девиз "а нас-то за что?". Или все-таки безосновательно?

Что такое "нелояльность"

Ведь хороший же вопрос. Диалектический. Нелояльность – это критика правительства? Жалобы на неурожайный год? Недовольство климатическими условиями? Поддержка политики других стран? На последнем пункте давайте остановимся подробнее. Хорошо: то, что Россию хвалить нельзя, это я понял. А Израиль можно? А как с Палестиной быть? Как будет расцениваться мнение относительно достаточно жестких мер полиции Германии в отношении пропалестинских митингов? Как быть с литовскими митингами против усиления влияния власти на медиа? Это имеет отношение к моей лояльности Латвии, или "нет конечно"? И если нет, то почему Россия имеет?...

В сентябрьской статье я писал те же слова: надоело иронизировать, двусмысленно намекать и выдерживать сатирический тон. Давайте уже перестанем шутить и подбадривать себя Задорновским "ну тупы-ы-ы-ые". За последние несколько лет у меня все более четко возникает ощущение, что в Латвии запретили российские телеканалы для того, чтобы местные жители не узнали, откуда черпают вдохновение правящие.

Если друг и не враг, но – точно ли друг?

На протяжении многих лет я говорил и продолжаю говорить о необходимости сопротивляться и возмущаться. Даже не для того, чтобы добиться чего-то – сегодня такой приз уже почти нигде не предусмотрен. Для того чтобы притормозить систему подавления. Главная цель всех мировых протестов – показать реакцию на "пробные шары". И если в защиту Стамбульской конвенции выходят тысячи – это ответ общества власти, что общество не согласно. Когда в защиту учителей выходит десять человек, то это тоже сигнал: обществу наплевать. Мы сами определяем и обозначаем рамки дозволенного.

Устанавливающий их ориентируется на наше поведение: если мы не возмущаемся новым флажкам, флажки сдвигаются ближе. "Будет больно — скажи".

А нам "не больно". Нам не продают – покупаем с рук, не говорят – находим источники, закрывают – обходим с фланга, запрещают – берем втихаря. Воруем, по сути. Нарушаем закон. Самостоятельно пестуя в себе чувство собственной вины – на будущее, если поймают. Нас – в дверь, а мы – в окно, да. Даже не рассматривая возможности сказать, что это наша дверь, откройте.

Мы – не непобедимые. Мы гибкие. Как гуттаперчевый мальчик. Мы не противимся насилию, а находим способы огрести меньше, принимая его как неизбежность. Мы обходим один закон – нам придумывают следующий, более сложный. Мы находим способ обойти и его. У нас не жизнь для себя, а квест против тех, кто делает ее хуже. Нам поменяли права на место для маневра. Кто поменял? – Мы. Очень обидно, но подобная сделка всегда заключается при обоюдном согласии.

Бессмысленно сегодня говорить "если бы мы тогда..." Когда корабль напоролся на риф нужно не костерить капитана, а латать пробоину. Сегодня "нелояльными" могут назвать тех, кому не нравится, что его соседа решили посадить, например. Это ведь критика власти. Можно промолчать. Можно поддержать – на всякий случай. Вдруг он и вправду. Можно его даже сдать. В конце концов: даже если вы абсолютно уверены, что ваш сосед не враг народа, достаточно ли вы уверены, что он не считает врагом вас? А если вдруг считает, то вряд ли он друг, правда?

Ты точно не псих?

В 70-ые годы прошлого века мир психического здоровья потряс и очень сильно пошатнул эксперимент Розенхана. В январе 1973 года в журнале Science была опубликована статья под названием "О том, как быть вменяемым в сумасшедших местах". Ее автор, психолог Дэвид Розенхан, описал, как он и еще семь здоровых людей самостоятельно обратились в разные психиатрические больницы, принеся докторам кучу симптомов, свойственных психически больным. Всем товарищам подопытным были поставлены диагнозы шизофрения и маниакальный психоз.

Поступив в клинику, группа активистов резко прекратила изображать поехавших и начала убеждать специалистов, что с ними все в порядке. Специалисты хмыкали, мол "все так говорят" и продолжали лечение. Спустя три недели все симулянты были выписаны с диагнозом "шизофрения в стадии ремиссии".

После обнародования подноготной эксперимента психиатрический мир буквально сошел с ума. Психиатры кричали, что это подстава, что так не бывает, и что давайте еще раз, но по-честному. Розенхан сказал, что ему вообще не жалко, и что вот прямо сейчас он готов запустить новую партию псевдопсихов во все клиники города. Клиники сказали "ага!" и подготовились.

В течение трех последующих месяцев клиники усердно искали симулянтов. Результат впечатлил всех: из 193 поступивших 41 был выявлен, как подсадной и отпущен домой. Казалось бы, хеппи-энд. Если бы в заключительной части эксперимента исследователь не сообщил, что никаких симулянтов он не запускал. Вы психов отпустили.

Вместо PS

Честно, очень хочется оранжевую накидку, буддийское спокойствие и глубокомысленный вывод. Нет его.

Объявить охоту на ведьм – дело не хитрое. Вопрос в том, что сделают те, у кого в руках окажутся ружья. "Суслик – очень внимательный и осторожный зверек. Бывает, выйдет на дорогу, встанет в полный рост и смотрит, не ползет ли поблизости змея, не бежит ли волк, не летит ли орел. Самые внимательные получают бампером по морде".

Берегите голову. И держите дистанцию.

Алексей Стетюха, журналист, блогер.