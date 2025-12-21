На внеочередном заседании Рижской думы горячим вопросом стало утверждение Агнесе Страутини на должности директора Рижского агентства памятников. В ее активе – дипломы бакалавра по дизайну интерьеров (РТУ) и магистра по технологии материалов и дизайну (ЛУ).

Депутаты поинтересовались у кандидата – что она намеревается делать с колонной в честь Александра I, которая в свое время была намечена к установке на площади близ Вантового моста? Ведь ее создали еще тогда, когда у Латвии не было президента. Не лишним было бы разобраться и с судьбой лежащего на складе памятника Пушкину. В Таллине же таковой – по-прежнему стоит в центре.

– Латвия была колонизирована Германией и Россией, – заявила на это Лиана Ланга. Со своей стороны – памятник Пушкину является «символом колониализма».

– Им нет места в культурном пространстве Запада, – сказала национал-поэтесса.

Не нужны Латвии, считает госпожа Ланга, и памятники таким литераторам, как лауреат Сталинской премии – Анна Саксе.

Конкретных ответов по поводу названых скульптур госпожа Страутиня не дала, также не нашлась она, что поведать о перспективах памятника погибшему в борьбе с нацистской оккупацией Константином Чаксте (ваш автор напомнил, что его много лет собирались поставить на месте бывшего монумента Ленину!). Впрочем, соискательница должности высказалась, что распиливать надвое статую писателя Андрея Упита – нарушение авторских прав.

– Пушкин писал на русском языке, это язык агрессии, – на повышенных тонах заявил Гиртс Лапиньш (Национальное объединение).

– Прославляющим Россию памятникам место в России, – подтвердил национальный вице-мэр Эдвардс Ратниекс.

А вот депутат Рудолфс Бреманис отыскал в биографии госпожи Страутини, что она являлась кандидатом в депутаты XIV Сейма от партии «Развитию Латвии», и связана с «серым кардиналом» Эдгарсом Яунупсом.

В итоге госпожа Страутиня получила таки заветную должность директора Рижского агентства памятников. Ей будет полегче, чем предшественникам, ведь спорные памятники и монументы уже снесены.