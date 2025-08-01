Шок: посетившего Юрмалу Макаревича хотят лишить гражданства России

Макаревича хотят лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию на 50 лет. Чем он разозлил российских чиновников?

Недавно посетившего латвийскую Юрмалу в рамках фестиваля Лаймы Вайкуле лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича хотят лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию на 50 лет. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Чиновник таким образом ответил на оскорбления Макаревича в адрес народной артистки СССР, советского композитора Александры Пахмутовой. «Андрей Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно и они не вызывают никаких эмоций, унижает Александру Пахмутову», — считает Бородин. Кроме того, он назвал Макаревича и других уехавших артистов "предателями родины". Какой именно родины и почему он себя считает "совестью" этой родины, чиновник не уточнил.

Сейчас Андрей Макаревич проживает в Израиле и имеет как минимум два гражданства: израильское и российское.

Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором

В одном из интервью музыкант назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. Он заявил, что у артистки были хорошие песни, а новые композиции показались ему ужасными.

«Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать», — сказал музыкант Макаревич. Он также добавил, что сама Пахмутова тоже «все понимает» о своем творчестве.

В России ряд "прихлебателей власти" поддержали Пахмутову

«Что там говорят уехавшие — это их проблемы. Даже вникать в это не хочется. В жизни есть дела намного важнее!» — сказал Народный артист России Юрий Антонов.

Он отметил, что много лет не общался с уехавшим из России Макаревичем и не желает его обсуждать, и добавил, что высоко оценивает творчество Пахмутовой. Он назвал 95-летнюю артистку выдающимся человеком.

Александра Пахмутова написала более 400 песен. Большинство из них были созданы в соавторстве с ее мужем поэтом Николаем Добронравовым. Среди наиболее известных ее композиций — «Нежность», «Надежда», «Птица счастья», «Беловежская Пуща», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей».