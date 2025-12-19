Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Киеве снесут памятник автору «Мастера и Маргариты» 16 1701

Lifenews
Дата публикации: 19.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Киеве снесут памятник автору «Мастера и Маргариты»

Киевский горсовет проголосовал за снос в столице памятника Михаилу Булгакову, сообщается на сайте ведомства.

Также принято решение о демонтаже мемориальной доски Петру Чайковскому, памятников Дмитрию Мануильскому, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой, символического знака «Киев – город-герой» с изображением пятиконечной звезды, памятного камня в честь 100-летия Ленина.

С рынка «Житний» уберут надписи «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» и цитаты «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов».

Герб СССР уберут со знака границы Киева на кольцевой возле остановки «ул. Жмеринская».

Памятник воинам-освободителям у Свято-Михайловской больницы сносить не будет. В этом случае ограничатся тем, что текст переведут на украинский, годы войны «1941–1945» заменят на «1939–1945» и формулировку «Великая Отечественная война» - на «Вторая мировая война».

×
Читайте нас также:
#памятники
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
7
1
0
2
0
6

Оставить комментарий

(16)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео