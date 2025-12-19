Киевский горсовет проголосовал за снос в столице памятника Михаилу Булгакову, сообщается на сайте ведомства.

Также принято решение о демонтаже мемориальной доски Петру Чайковскому, памятников Дмитрию Мануильскому, Михаилу Глинке, Анне Ахматовой, символического знака «Киев – город-герой» с изображением пятиконечной звезды, памятного камня в честь 100-летия Ленина.

С рынка «Житний» уберут надписи «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» и цитаты «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов».

Герб СССР уберут со знака границы Киева на кольцевой возле остановки «ул. Жмеринская».

Памятник воинам-освободителям у Свято-Михайловской больницы сносить не будет. В этом случае ограничатся тем, что текст переведут на украинский, годы войны «1941–1945» заменят на «1939–1945» и формулировку «Великая Отечественная война» - на «Вторая мировая война».