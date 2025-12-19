Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Конец? Немцы и французы захотели урезать помощь Украине 2 1529

В мире
Дата публикации: 19.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Конец? Немцы и французы захотели урезать помощь Украине
ФОТО: Global Look Press

Politico: большинство немцев и французов выступили за сокращение помощи Украине.

Большинство граждан Франции и Германии выступают за уменьшение финансовой помощи Украине. Об этом со ссылкой на собственное социологическое исследование сообщает американский журнал Politico.

«Немецкие респонденты меньше всех склонны к увеличению финансовой помощи — почти половина из них (45 процентов) высказались за сокращение финансовой помощи Киеву, и только 20 процентов хотели бы ее увеличить», — пишет издание.

Аналогичные данные Politico получил во Франции. Лишь 20 процентов опрошенных французов выступили за увеличение помощи для украинцев, а 37 процентов — против. Остальная часть немецких и французских участников опроса проголосовали за сохранение помощи на прежнем уровне или воздержались от ответа.

В апреле около 40 процентов американцев заявили в опросе, что Соединенные Штаты оказывают слишком большую помощь Украине.

×
Читайте нас также:
#США #Франция #Украина #Германия #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео