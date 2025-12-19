Politico: большинство немцев и французов выступили за сокращение помощи Украине.
Большинство граждан Франции и Германии выступают за уменьшение финансовой помощи Украине. Об этом со ссылкой на собственное социологическое исследование сообщает американский журнал Politico.
«Немецкие респонденты меньше всех склонны к увеличению финансовой помощи — почти половина из них (45 процентов) высказались за сокращение финансовой помощи Киеву, и только 20 процентов хотели бы ее увеличить», — пишет издание.
Аналогичные данные Politico получил во Франции. Лишь 20 процентов опрошенных французов выступили за увеличение помощи для украинцев, а 37 процентов — против. Остальная часть немецких и французских участников опроса проголосовали за сохранение помощи на прежнем уровне или воздержались от ответа.
В апреле около 40 процентов американцев заявили в опросе, что Соединенные Штаты оказывают слишком большую помощь Украине.
