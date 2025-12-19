Охрану лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в ближайшие дни начнёт обеспечивать полиция Литвы. Ранее её личное и её рабочие помещения охраняла Служба охраны руководства Литвы.

Глава Департамента полиции Литвы Дейвидас Матонис отметил, что детали режима охраны разглашаться не будут.

На прошлой неделе ряд белорусских независимых СМИ, ссылаясь на источники в окружении Светланы Тихановской, сообщали, что на фоне решения понизить уровень охраны Офис С. Тихановской (ОСТ) планирует переезд из Вильнюса в Варшаву. Представители офиса тогда обтекаемо прокомментировали эту информацию, заявив, что ждут от Литвы конкретных решений и плана того, как будет выглядеть новая система охраны.

Советник Светланы Тихановской Денис Кучинский, реагируя на решение Литвы о том, что отныне охрана С. Тихановской будет осуществляться полицией, не отвечает на вопрос, планируется ли переезд из Литвы.

На вопрос о том, когда именно ОСТ может принять решение о дальнейших действиях и обсуждались ли сроки, в которые Литва предоставит план, о котором говорит советник Тихановской, он отвечает коротко: «В скором времени».

Изменения в системе охраны означают сохранение охраны дома и офиса Светланы Тихановской, однако лидер белорусской оппозиции лишается личной охраны как в Литве, так и за её пределами.

Д. Кучинский отмечает, что за пределами Литвы в последнее время С. Тихановскую охраняют службы принимающих стран.

Какая угроза, такая и охрана

Уровень охраны лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской изменён ввиду отсутствия угроз, говорит председатель Комитета Сейма по иностранным делам (КИД), социал-демократ Ремигиюс Мотузас.

„Этот вопрос начали решать ещё летом с учётом того (я также ознакомился с этими материалами), что за весь период её пребывания не было зафиксировано никаких угроз её личности. В связи с этим уровень охраны был снижен“, — сообщил он журналистам в Сейме в пятницу.

Председатель Сейма, социал-демократ Юозас Олекас также отметил, что решение было принято после оценки возможных рисков.

„Если угроза растёт — охрана усиливается, если угроза меньше — можно использовать другие силы и рационально распределять ресурсы, выделяемые на охрану гостя“, — сказал он, подчеркнув, что Литва как поддерживала, так и продолжает поддерживать демократические силы Беларуси.