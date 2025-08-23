Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Здесь русский дух: Голливуд идет на войну – в Украине 2 950

Lifenews
Дата публикации: 23.08.2025
BB.LV
Беларусь встречает руководителей ведущих стран НАТО.

Беларусь встречает руководителей ведущих стран НАТО.

"Главы государств" (Heads of State). Режиссер Илья Найшуллер, в ролях Джон Сина, Идрис Эльба, Приянка Чопра, Пэдди Консидайн, Александр Кузнецов, Ингеборга Дапкунайте. США, 2025.

В беспечную отпускную пору в самом что ни на есть бездумно–развлекательном американском кино синхронно на больших и малых экранах случился всплеск политической актуальности. Комиксовый Супермен в очередном перезапуске "вселенной DC" полетел спасать условную Украину от условной России, а на стриминге Amazon Prime американский президент и британский премьер лично схватились с русскими и белорусами, пытающимися сорвать саммит НАТО.

Супермен надел трусы

Вообще–то больше всего в новом "Супермене", поставленном Джеймсом Ганном ("Стражи Галактики"), и простую публику, и кинокритиков заинтересовали красные трусы: их с Человека из стали сорвал еще два десятилетия назад Зак Снайдер — а Ганн вот теперь нашел и вернул.

Но если поднять взгляд выше пояса заглавного героя, сыгранного на сей раз Дэвидом Коренсветом, придется отметить идейную зрелость и мощное гражданское звучание двухсотмиллионного кинокомикса с годзиллами, космомутантами и летучими собаками в алых плащах. Николас Холт (лютый злодей Лекс Лютор) там играет тысяча первую пародию на Илона Маска. Супермен, будучи нелегальным иммигрантом с Криптона, страдает от ксенофобского хейта. Антропогенная экологическая катастрофа грозит уничтожить человечество, но самое главное — гнусная восточноевропейская диктатура устраивает полномасштабное вторжение в бедную, но храбрую демократию.

В роли диктатора по имени Василь — датский хорват Златко Бурич, специализирующийся на ролях русских жлобов. Беспринципные американские политиканы не спешат с решительным наказанием агрессора — приходится Суперу доставить Василя вместо Гааги в пустыню и посадить на кактус.

Танки диктатора разносит огромный волшебный молот: "Глядя на это, — пишет экс–московский критик–релокант, — трудно не испытывать детский восторг". Маститое российское интернет–издание ставит "Супермену" в трусах один балл из десяти, маститое эмигрантское публикует панегирик.

НАТО в белорусских лесах

Но если в детском кинокомиксе DC узнаваемые геополитические игроки спрятаны за неудобопроизносимыми псевдонимами, то пацанский комедийный боевик со стриминга Prime щеголяет прямотой: то ли идиотской, то ли пародийной. Поди отдели одно от другого, когда американский президент берется собственноручно спасать мир, Америку, демократию от инопланетян, северных корейцев или русских.

В "Главах государств" компанию президенту США (Сина) составляет премьер–министр Великобритании (Эльба), а русским мафиози — белорусские гопники. Наверное, никогда хантингтоновский тезис о столкновении цивилизаций, любимый патриотичными геополитиками из разных лагерей, не обретал такой наглядной и такой идиотской иллюстрации, как в сцене, где главы главных англосаксонских держав отбиваются от белорусских пейзан, одетых в спортивные костюмы и вооруженных серпами и молотками. А потом на них — президента и премьера — наставляет двустволку колхозница с лицом Ингеборги Дапкунайте.

В лесном краю партизан и "Песняров" евроатлантисты оказываются после того, как американский борт № 1 (привет незабвенной ленте с Харрисоном Фордом), которым оба летели на саммит НАТО, сбивает русская мафия. Предводительствуемая кем–то вроде Виктора Бута — Виктором Градовым в исполнении Пэдди Консидайна: "крупнейшим международным торговцем оружием".

Выжив в катаклизме и пребывая в пессимизме, первые лица пробираются через посткоммунистические дебри, сражаясь с дикими аборигенами и непременными рашен киллерами (Кузнецов), переходя в процессе постоянного переругивания от взаимной вражды к дружбе и поднимая главные темы современности: нужны ли Западу сильные ответственные лидеры, обязан ли свободный мир сплотиться для противостояния общей угрозе и почему сейчас как никогда важно единство НАТО.

Киноурок пропаганды

Риторический вопрос "Вы это серьезно?" вроде бы должно окончательно снимать имя постановщика — Ильи Викторовича Найшуллера ("Хардкор", "Никто"), самого успешного из нынешних русских голливудцев; он тут еще и сыграл эпизодического польского мента. Очевидно, что начинавшему с клипов и прославившемуся благодаря экшнам Найшуллеру "Главы" в равной степени обязаны пижонскими, лихими и нереалистичными боевыми сценами — и доброкачественным абсурдом в трактовке темы нехороших русских: они (мы) тут столь многочисленны и столь гротескны, что в русофобии фильм не обвинишь при всем желании.

Беда в том, что когда речь заходит о главных вопросах современности — надо ли НАТО, кто подрывает изнутри евроатлантическое единство и т. д. — градус абсурда снижается, издевательская интонация делается менее очевидной, и на арене шапито за спинами клоунов и акробатов ты замечаешь демократических активистов, серьезных и нравоучительных, осознающих опасности, верящих в идеалы, непримиримых к Трампу и Путину.

А мысль о том, что беспечной отпускной порой к тебе раз за разом, то в трусах Супермена, то в спортивном костюме пародийного белорусского гопника приходит один и тот же комиссар по идеологии — мысль эта не развлекает и не веселит.

Читайте нас также:
#кино
Автор - Алексей Евдокимов
Алексей Евдокимов
Все статьи
12
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • С
    Сарказм
    23-го августа

    Если снять словесную шелуху и изрядную порцию яда, которая аффтару кажется смешной, налицо извечная травма инфантила-"русскомирца": они до истерики требуют, что бы их любили. Мы же хорошие, героические, воины света, смех и радость мы приносим людям, а вы русофобы проклятые, исключиткельно из-за "идеологии" и иррациональной ненависти нас не любите. Ну-ка быстро полюбите, а если нет, мы тут камня на камне не оставим. Да, вы стали жупелом, универсальным врагом (пока, правда, почему-то какие-то левые мафиози, а не режим и государство в целом, как это есть на самом деле), и, надо признать, основания для этого железобетонные, привыкайте. Сначала будут комиксы и комедии, потом подтянется что-то вроде "Рэмбо" и "Красного рассвета". А вы чего-то другого ждали? Очень зря

    1
    8
  • Ч
    Чангл
    Сарказм
    24-го августа

    Д.Б. назови хоть одно соглашение где русские не предерживались? Давай убогий сразу про хохлостан. Быть нейтральной республикой, т.к. недогусодарво. А теперь давай Емеля, твоя неделя.

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику
Ну чем они не пара. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых»
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 85
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 699
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения 415
Назван простой способ защиты от хронической боли
Назван простой способ защиты от хронической боли 395

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 31
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 30
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 35
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 56
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 69
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 59
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 31
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 30
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео