В беспечную отпускную пору в самом что ни на есть бездумно–развлекательном американском кино синхронно на больших и малых экранах случился всплеск политической актуальности. Комиксовый Супермен в очередном перезапуске "вселенной DC" полетел спасать условную Украину от условной России, а на стриминге Amazon Prime американский президент и британский премьер лично схватились с русскими и белорусами, пытающимися сорвать саммит НАТО.

Супермен надел трусы

Вообще–то больше всего в новом "Супермене", поставленном Джеймсом Ганном ("Стражи Галактики"), и простую публику, и кинокритиков заинтересовали красные трусы: их с Человека из стали сорвал еще два десятилетия назад Зак Снайдер — а Ганн вот теперь нашел и вернул.

Но если поднять взгляд выше пояса заглавного героя, сыгранного на сей раз Дэвидом Коренсветом, придется отметить идейную зрелость и мощное гражданское звучание двухсотмиллионного кинокомикса с годзиллами, космомутантами и летучими собаками в алых плащах. Николас Холт (лютый злодей Лекс Лютор) там играет тысяча первую пародию на Илона Маска. Супермен, будучи нелегальным иммигрантом с Криптона, страдает от ксенофобского хейта. Антропогенная экологическая катастрофа грозит уничтожить человечество, но самое главное — гнусная восточноевропейская диктатура устраивает полномасштабное вторжение в бедную, но храбрую демократию.

В роли диктатора по имени Василь — датский хорват Златко Бурич, специализирующийся на ролях русских жлобов. Беспринципные американские политиканы не спешат с решительным наказанием агрессора — приходится Суперу доставить Василя вместо Гааги в пустыню и посадить на кактус.

Танки диктатора разносит огромный волшебный молот: "Глядя на это, — пишет экс–московский критик–релокант, — трудно не испытывать детский восторг". Маститое российское интернет–издание ставит "Супермену" в трусах один балл из десяти, маститое эмигрантское публикует панегирик.

НАТО в белорусских лесах

Но если в детском кинокомиксе DC узнаваемые геополитические игроки спрятаны за неудобопроизносимыми псевдонимами, то пацанский комедийный боевик со стриминга Prime щеголяет прямотой: то ли идиотской, то ли пародийной. Поди отдели одно от другого, когда американский президент берется собственноручно спасать мир, Америку, демократию от инопланетян, северных корейцев или русских.

В "Главах государств" компанию президенту США (Сина) составляет премьер–министр Великобритании (Эльба), а русским мафиози — белорусские гопники. Наверное, никогда хантингтоновский тезис о столкновении цивилизаций, любимый патриотичными геополитиками из разных лагерей, не обретал такой наглядной и такой идиотской иллюстрации, как в сцене, где главы главных англосаксонских держав отбиваются от белорусских пейзан, одетых в спортивные костюмы и вооруженных серпами и молотками. А потом на них — президента и премьера — наставляет двустволку колхозница с лицом Ингеборги Дапкунайте.

В лесном краю партизан и "Песняров" евроатлантисты оказываются после того, как американский борт № 1 (привет незабвенной ленте с Харрисоном Фордом), которым оба летели на саммит НАТО, сбивает русская мафия. Предводительствуемая кем–то вроде Виктора Бута — Виктором Градовым в исполнении Пэдди Консидайна: "крупнейшим международным торговцем оружием".

Выжив в катаклизме и пребывая в пессимизме, первые лица пробираются через посткоммунистические дебри, сражаясь с дикими аборигенами и непременными рашен киллерами (Кузнецов), переходя в процессе постоянного переругивания от взаимной вражды к дружбе и поднимая главные темы современности: нужны ли Западу сильные ответственные лидеры, обязан ли свободный мир сплотиться для противостояния общей угрозе и почему сейчас как никогда важно единство НАТО.

Киноурок пропаганды

Риторический вопрос "Вы это серьезно?" вроде бы должно окончательно снимать имя постановщика — Ильи Викторовича Найшуллера ("Хардкор", "Никто"), самого успешного из нынешних русских голливудцев; он тут еще и сыграл эпизодического польского мента. Очевидно, что начинавшему с клипов и прославившемуся благодаря экшнам Найшуллеру "Главы" в равной степени обязаны пижонскими, лихими и нереалистичными боевыми сценами — и доброкачественным абсурдом в трактовке темы нехороших русских: они (мы) тут столь многочисленны и столь гротескны, что в русофобии фильм не обвинишь при всем желании.

Беда в том, что когда речь заходит о главных вопросах современности — надо ли НАТО, кто подрывает изнутри евроатлантическое единство и т. д. — градус абсурда снижается, издевательская интонация делается менее очевидной, и на арене шапито за спинами клоунов и акробатов ты замечаешь демократических активистов, серьезных и нравоучительных, осознающих опасности, верящих в идеалы, непримиримых к Трампу и Путину.

А мысль о том, что беспечной отпускной порой к тебе раз за разом, то в трусах Супермена, то в спортивном костюме пародийного белорусского гопника приходит один и тот же комиссар по идеологии — мысль эта не развлекает и не веселит.