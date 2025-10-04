Певец якобы имел проблемы с гигиеной. Некоторые бытовые привычки Майкла Джексона привели к тому, что короля поп-музыки прозвали "Smelly" ("Вонючка").

Как передает The Independent, об этом в своих мемуарах "Truly" рассказал легендарный американский певец Лайонел Ричи. По его словам, Джексон был очень близок со своей семьей, однако в определенный момент отправился в "свободное плавание":

"Его повседневную жизнь можно было бы назвать эксцентричной. Будто рассеянный профессор, но в то же время ребенок".

Ричи вспомнил, как американский композитор и аранжировщик Куинси Джонс часто подшучивал над Джексоном, называя его "Smelly". "Майкл тоже смеялся, осознавая, что не замечал, как несколько дней не менял или не гладил одежду. У всех нас есть свои странные привычки", - добавил певец.

По словам музыканта, плохая гигиена Джексона была следствием его огромной популярности, поскольку он постоянно гастролировал и имел мало времени даже на будничные дела. Кроме того, он не мог просто отдавать одежду в химчистку, поскольку чаще всего вещи ему просто не возвращали - каждый оставлял что-то на память:

"Когда Майкл приходил ко мне, он был в чем попало - джинсы и футболка. Джинсы либо спадали, либо были слишком короткие, и, ну... смешно пахли".

Издание напоминает, что пятеро бывших домохозяек Джексона ранее описывали его как "самого грязного и негигиеничного человека в Голливуде".

В прошлом году Майкл Джексон возглавил один из рейтингов самых известных людей всех времен.