Румер Уиллис призналась, что ей трудно описать состояние известного актера, которому поставили диагноз "деменция". Теперь он лишь иногда узнает ее, когда она приезжает к нему с внучкой Луэттой, пишет Фокус.

У актера Брюса Уиллиса, отца пятерых детей в 2022 году в 67 лет диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД). С того момента у его дочерей и жены часто спрашивают о состоянии звезды "Крепкого орешка", и Румер Уиллис дала откровенный ответ фанатам и журналистам, пишет People.

37-летняя Румер Уиллис рассказала, почему ей трудно отвечать на вопросы фанатов о том, как поживает ее отец Брюс Уиллис, в сессии вопросов и ответов в своих историях в Instagram.

Она отметила, что "у всех больных лобно-височной деменцией дела идут не очень хорошо. Но с точки зрения человека, страдающего лобно-височной деменцией, у него все в порядке, понимаете, о чем я?"

Румер сказала, что, по ее мнению, нормальные параметры благополучия человека "больше не работают", когда речь идет о ее отце, поэтому для нее это "всегда интересный вопрос", на который ей нужно ответить.

"Я бы ответила: я так счастлива и благодарна, что все еще могу подойти и обнять его. Я так благодарна, что, когда я подхожу и обнимаю его, узнает он меня или нет, он чувствует мою любовь, и я чувствую ее в ответ. Да, я просто благодарна, что могу поехать туда с Луэттой, и мы можем провести с ним время, и я чувствую его любовь ко мне, которую он мне дарит, и что я могу любить его и быть с ним ", — она добавила, что "все еще видит в нем искру, и он может почувствовать любовь, которую я даю".

Румер ранее открыто рассказывала о трудностях, связанных с невозможностью общаться с отцом так, как до постановки диагноза, поскольку от него нет лечения. В публикации в Instagram в июне, приуроченной ко Дню отца, она призналась: "Сегодня тяжело".

"Жаль, что я не задала тебе больше вопросов, пока ты еще мог мне обо всем рассказать. Но я знаю, ты бы не хотел, чтобы я сегодня грустила, поэтому я постараюсь просто быть благодарной, напоминая себе, как мне повезло, что ты мой папа", — рассказывала Румер.

У актера "Шестого чувства" также есть дочери Скаут ЛаРю Уиллис, 34 лет, и Таллула Бель Уиллис, 31 год, от бывшей жены Деми Мур, а также дочери Мейбл Рэй Уиллис, 13 лет, и Эвелин Пенн Уиллис, 11 лет, от жены Эммы Хеминг Уиллис.

"ЛВД не кричит, а шепчет. Очень сложно понять, где Брюс остановился и где его болезнь дала о себе знать. Я начала замечать, что его заикание вернулось, но я никогда в жизни не думала, что это симптом ЛВД. Разговоры перестали быть ровными, и наши отношения начали меняться. Мне было трудно понять, почему и что происходит", - говорила супруга Брюса Уиллиса.

Эмма призналась, что иногда бывают моменты, когда Брюс Уиллис "демонстрирует своей семье проблески своей харизматичной личности".

"Он держит нас за руки. Мы целуем его. Мы обнимаем его. Он отвечает нам взаимностью. Мне не нужно, чтобы он знал, что я его жена — мне ничего этого не нужно. Я просто хочу чувствовать, что у меня с ним есть связь. И она есть", — рассказывала Эмма.

Напомним, летом стало известно, что состояние Брюса Уиллиса ухудшилось. Он больше не может ходить и говорить.

