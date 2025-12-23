Сегодня, в преддверии рождественских праздников, в Юрмале открывается выставка, наполненная смыслом, тишиной и глубиной - “Dabas Gars” («Дух природы»).

Выставка необычна: в работах латвийских художников природа предстает не просто как фон, как объект отображения — она полноправный собеседник человека, со своим характером, эмоциями, внутренним пространством.

Не случайно и место проведения выставки: Art Space Jomas 86 — это не просто галерея. Это часть международного культурного проекта, созданного для поддержки художников, развития культуры и международного творческого обмена — как в физическом пространстве, так и в цифровой среде. Это культурная платформа, где встречаются художники и зрители, где витают идеи и происходит творческий диалог.

Наша миссия —создавать условия, в которых художник может быть услышан, а зритель — остановиться, прочувствовать и увидеть. Причем увидеть по-настоящему!, - говорит Ирина Самарина, владелица галереи, художница и общественный деятель.

...Каждый художник, работы которого представлены на выставке, говорит с природой на своём языке — через живопись, цвет, форму, состояние и личный опыт. Работы Майи Муйжниеце, наполненные созерцанием, тонкими состояниями и глубоким вниманием к внутреннему миру человека и природы...

Природа как философское пространство — между реальностью и ощущением, между формой и внутренним движением, в работах Атиса Екабсона. Эмоциональный контакт человека с природой в произведениях Неонилы Медведевой, связь человека с окружающим миром, который языком цвета раскрывает зрителю Валерия Попова…

Для Элмара Магерамова - художника и реставратора, природа - источник жизненной энергии и философского осмысления бытия, в работах Рейниса Лиепы зритель наверняка почувствует стремление уловить природные ритмы, переходные состояния и дыхание пространства...

Выставка продлится до конца января. Вход бесплатный