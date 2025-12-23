Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Дух природы» в сердце Юрмалы 0 259

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Дух природы» в сердце Юрмалы

Сегодня, в преддверии рождественских праздников, в Юрмале открывается выставка, наполненная смыслом, тишиной и глубиной - “Dabas Gars” («Дух природы»).

Выставка необычна: в работах латвийских художников природа предстает не просто как фон, как объект отображения — она полноправный собеседник человека, со своим характером, эмоциями, внутренним пространством.

Не случайно и место проведения выставки: Art Space Jomas 86 — это не просто галерея. Это часть международного культурного проекта, созданного для поддержки художников, развития культуры и международного творческого обмена — как в физическом пространстве, так и в цифровой среде. Это культурная платформа, где встречаются художники и зрители, где витают идеи и происходит творческий диалог.

  • Наша миссия —создавать условия, в которых художник может быть услышан, а зритель — остановиться, прочувствовать и увидеть. Причем увидеть по-настоящему!, - говорит Ирина Самарина, владелица галереи, художница и общественный деятель.

...Каждый художник, работы которого представлены на выставке, говорит с природой на своём языке — через живопись, цвет, форму, состояние и личный опыт. Работы Майи Муйжниеце, наполненные созерцанием, тонкими состояниями и глубоким вниманием к внутреннему миру человека и природы...

Природа как философское пространство — между реальностью и ощущением, между формой и внутренним движением, в работах Атиса Екабсона. Эмоциональный контакт человека с природой в произведениях Неонилы Медведевой, связь человека с окружающим миром, который языком цвета раскрывает зрителю Валерия Попова…

Для Элмара Магерамова - художника и реставратора, природа - источник жизненной энергии и философского осмысления бытия, в работах Рейниса Лиепы зритель наверняка почувствует стремление уловить природные ритмы, переходные состояния и дыхание пространства...

Выставка продлится до конца января. Вход бесплатный

81c0e5b6-5022-4a17-9f3d-db2dd526621d.jpg

Читайте нас также:
#выставка #Юрмала #искусство #природа #культура #эмоции #творчество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилучный закрыл судебный конфликт с Муцениеце: спор о сыне завершён
Изображение к статье: Как Джим Керри пережил пытки ради костюма Гринча
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Составлен топ худших подарков на Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео