Женщина пожаловалась на изменившийся после 40 лет запах пота и получила совет 0 665

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Женщина пожаловалась на изменившийся после 40 лет запах пота и получила совет
ФОТО: Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, ненавидящей свой изменившийся после 40 лет запах пота.

Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало американское издание Slate.

Женщина пожаловалась, что в последние годы потеет намного больше, чем раньше, и ей кажется, что пот очень неприятно пахнет. «Муж утверждает, что ему все нравится. Но я чувствую запах, и мне от него противно. Я поговорила с врачом, сдала анализ крови, и она сказала, что ничего страшного нет. Она считает, что эти изменения связаны с перименопаузой», — рассказала она. Автор письма также добавила, что раньше у них с мужем была нормальная сексуальная жизнь, но после этих изменений во время интима она может думать только о том, что от нее отвратительно пахнет.

В ответ Юзвяк призвал женщину поверить мужу. «Многие не только не возражают против запаха тела, некоторым них он даже нравится», — сказал он. Коуч также посоветовал ей разобраться, что именно у нее вызывает отвращение: собственный запах или то, что его чувствует муж. «Если последнее, возможно, стоит довериться партнеру и заняться сексом, чтобы он мог доказать вам, что не возражает против запаха. Иногда опыт — это все, что нужно, чтобы преодолеть то, что доставляет нам дискомфорт», — предложил он.

#сексуальность #семейные отношения
