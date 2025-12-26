Новое исследование показало, что регулярные аэробные упражнения влияют не только на сердце, но и на нервные узлы, которые регулируют его работу. Эти узлы — звездчатые ганглии — расположены в области шеи и участвуют в управлении частотой сердечных сокращений и реакцией сердца на нагрузку. Работа опубликована в Autonomic Neuroscience (AN).

В эксперименте крысы в течение 10 недель выполняли умеренные тренировки на беговой дорожке, после чего ученые изучили изменения в левом и правом ганглиях. Выяснилось, что тренировки вызывают разные изменения с правой и левой сторон. У физически активных животных в правом ганглии оказалось примерно в четыре раза больше нервных клеток, чем в левом, тогда как у нетренированных такой разницы не наблюдалось. При этом размер самих клеток менялся противоположным образом: в правом ганглии они становились меньше, а в левом — заметно увеличивались.

Также исследователи обнаружили, что общий объем этих нервных узлов после тренировок снижался, особенно с правой стороны. Это говорит о том, что физическая активность приводит не просто к «усилению» или «ослаблению» нервной системы, а к более сложной перестройке ее структуры.

Авторы считают, что такие асимметричные изменения могут играть важную роль в том, как организм адаптируется к регулярным нагрузкам и как нервная система поддерживает работу сердца. В дальнейшем эти знания могут помочь лучше понять механизмы сердечной регуляции и разработать более точные подходы к лечению нарушений сердечного ритма, однако пока результаты получены только на животных.