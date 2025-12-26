Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Определено неочевидное влияние физических тренировок на нервную систему 0 195

Lifenews
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Определено неочевидное влияние физических тренировок на нервную систему
ФОТО: Freepik

Физическая активность меняет структуру нервных узлов сердца.

Новое исследование показало, что регулярные аэробные упражнения влияют не только на сердце, но и на нервные узлы, которые регулируют его работу. Эти узлы — звездчатые ганглии — расположены в области шеи и участвуют в управлении частотой сердечных сокращений и реакцией сердца на нагрузку. Работа опубликована в Autonomic Neuroscience (AN).

В эксперименте крысы в течение 10 недель выполняли умеренные тренировки на беговой дорожке, после чего ученые изучили изменения в левом и правом ганглиях. Выяснилось, что тренировки вызывают разные изменения с правой и левой сторон. У физически активных животных в правом ганглии оказалось примерно в четыре раза больше нервных клеток, чем в левом, тогда как у нетренированных такой разницы не наблюдалось. При этом размер самих клеток менялся противоположным образом: в правом ганглии они становились меньше, а в левом — заметно увеличивались.

Также исследователи обнаружили, что общий объем этих нервных узлов после тренировок снижался, особенно с правой стороны. Это говорит о том, что физическая активность приводит не просто к «усилению» или «ослаблению» нервной системы, а к более сложной перестройке ее структуры.

Авторы считают, что такие асимметричные изменения могут играть важную роль в том, как организм адаптируется к регулярным нагрузкам и как нервная система поддерживает работу сердца. В дальнейшем эти знания могут помочь лучше понять механизмы сердечной регуляции и разработать более точные подходы к лечению нарушений сердечного ритма, однако пока результаты получены только на животных.

Читайте нас также:
#медицина #животные #наука #сердце #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилучный закрыл судебный конфликт с Муцениеце: спор о сыне завершён
Изображение к статье: Как Джим Керри пережил пытки ради костюма Гринча
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Составлен топ худших подарков на Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео