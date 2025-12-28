Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дамский угодник Прохор Шаляпин в свои 42 носит норковую шубку за 20 000 EUR 0 378

Lifenews
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Многие женщины России жаждут пообщаться с красавцем.

Многие женщины России жаждут пообщаться с красавцем.

Знаменитый артист купил маме квартиру рядом со своей.

Прохор Шаляпин признался, что нечасто покупает себе дорогие вещи. Основная часть из них — это подарки. В свежем выпуске шоу «Вопрос ребром» артист заверил, что в обычной жизни он одевается «как серая мышка» и ездит на метро. Однако пара люксовых вещиц в его гардеробе всё-таки завалялась — это норковые шубы от Loro Piana и Versace стоимостью от 1 до 2 миллионов рублей (10-20 тысяч евро) . В остальном Шаляпин весьма скромен и сдержан.

«Я езжу в метро, у меня годовой абонемент, безлимитный. У меня сейчас шикарная китайская машина, но… Сложно сказать за гардероб, я за вещи не цепляюсь. У меня много вещей, но я такой приземленный. В жизни я хожу в неприметной, серой одежде, ярко одеваюсь только по работе, у меня же народное амплуа», — высказался он.

Ранее Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в мизогинии, с которыми он столкнулся после того, как в Сети завирусилось архивное видео, на котором он высказался о необходимости не допускать женщин к руководящим должностям.

Певец также рассказал, что он приобрёл для своей мамы квартиру в доме напротив своего собственного. Ранее она проживала в Мытищах, однако теперь переехала в Даниловский район Москвы, чтобы быть ближе к сыну.

«Где я живу, у меня метро рядом, всё удобно. Я там большую часть жизни прожил», — рассказал Шаляпин.

Как отметил артист, его мама стала владелицей просторной трёхкомнатной квартиры площадью 80 квадратных метров. А в собственности самого Прохора находятся две смежные квартиры, в одной из которых сейчас идёт капитальный ремонт.

Ранее Прохор Шаляпин призвал состоятельных друзей Ларисы Долиной купить ей квартиру. Артист подчеркнул, что лично никогда не испытывал тёплых чувств к Долиной, однако уважает её за сложный творческий путь. Он также обратился к народу с просьбой «не добивать» певицу в этой непростой ситуации.

Читайте нас также:
#жилье #мода #шоу-бизнес #семья #Прохор Шаляпин #женщины #мама #знаменитости #миллионеры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилучный закрыл судебный конфликт с Муцениеце: спор о сыне завершён
Изображение к статье: Как Джим Керри пережил пытки ради костюма Гринча
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Составлен топ худших подарков на Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео