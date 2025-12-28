Прохор Шаляпин признался, что нечасто покупает себе дорогие вещи. Основная часть из них — это подарки. В свежем выпуске шоу «Вопрос ребром» артист заверил, что в обычной жизни он одевается «как серая мышка» и ездит на метро. Однако пара люксовых вещиц в его гардеробе всё-таки завалялась — это норковые шубы от Loro Piana и Versace стоимостью от 1 до 2 миллионов рублей (10-20 тысяч евро) . В остальном Шаляпин весьма скромен и сдержан.

«Я езжу в метро, у меня годовой абонемент, безлимитный. У меня сейчас шикарная китайская машина, но… Сложно сказать за гардероб, я за вещи не цепляюсь. У меня много вещей, но я такой приземленный. В жизни я хожу в неприметной, серой одежде, ярко одеваюсь только по работе, у меня же народное амплуа», — высказался он.

Ранее Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в мизогинии, с которыми он столкнулся после того, как в Сети завирусилось архивное видео, на котором он высказался о необходимости не допускать женщин к руководящим должностям.

Певец также рассказал, что он приобрёл для своей мамы квартиру в доме напротив своего собственного. Ранее она проживала в Мытищах, однако теперь переехала в Даниловский район Москвы, чтобы быть ближе к сыну.

«Где я живу, у меня метро рядом, всё удобно. Я там большую часть жизни прожил», — рассказал Шаляпин.

Как отметил артист, его мама стала владелицей просторной трёхкомнатной квартиры площадью 80 квадратных метров. А в собственности самого Прохора находятся две смежные квартиры, в одной из которых сейчас идёт капитальный ремонт.

Ранее Прохор Шаляпин призвал состоятельных друзей Ларисы Долиной купить ей квартиру. Артист подчеркнул, что лично никогда не испытывал тёплых чувств к Долиной, однако уважает её за сложный творческий путь. Он также обратился к народу с просьбой «не добивать» певицу в этой непростой ситуации.