«Музей, руководимый моей подружкой юности, находится в Старой Риге на улице Грешников, вот и мы грешным делом приглашаем на нашу выставку «Будуар. То, о чем не говорят», - сказал Александр слегка простуженным голосом (приехал с югов, а у нас зима!).

В два захода

Открытие проходило в два захода - сперва пресс-показ, затем прием для избранной светской публики. Все весьма возвышенно - под бессмертную музыку из «Лебединого озера» Петра Чайковского, а также мелодии короля вальсов Иоганна Штрауса и ноктюрны Фридерика Шопен.

«В Риге уже девять лет подряд существует Музей моды, организованный при моем непосредственном участии, — сказал в доверительном разговоре с газетой «СЕГОДНЯ» Александр Александрович. - Его хозяйка, моя подруга молодых лет, Наталья Музычкина, постоянно организует новые, замечательные выставки, где выставляются вещи из коллекции рижского музея и моего Фонда, который находится в Литве, в городе Висагинас. Наша совместная новая выставка посвящена «Тайнам будуара», истории женского белья, что весьма заманчиво, неправда ли?

Перед вами корсеты, кринолины, тюр6юры, чулки, подвязки, чепчики, комбинации, ночные сорочки, бюстгальтеры, пояса, пеньюары и платья к ним. Все они составляют соль этой экспозиции! Ну а сахаром ее являются веера, флаконы духов, баночки с пудрой и пуховками, полисуары, щетки для волос, гребни и булавки. Публики очень много, фотографов и журналистов - и радость моя от работы в таком прекрасном частном музее очень велика. Вы не бывали в борделе? А я бывал! И в результате здесь еще и всевозможные аксессуары, связанные с интимной косметикой. Вещи, которые растянулись как минимум на 250 лет в истории. И поэтому я думаю, что эта тема всегда будет интересна. Тем более, что в Риге мы ее никогда не затрагивали. А Рига — город стиля, в Риге очень любят это дело».

Приметы цивилизации

По словам мэтра моды, без нижнего белья не было еще ни одной цивилизованной человеческой жизни! Ни мужской, ни детской, ни женской. И оно варьируется по климату, возрасту и... моральным устоям.

«Потому что нижнее белье, которое носят в исламских странах, это не нижнее белье, которое носят в борделях в Париже или в Нью-Йорке. Это совершенно разные вещи.

Есть белье для соблазна, кормления детей, горнолыжного спорта, катания на коньках, есть белье для сидения в офисе. Есть утягивающее, корректирующее белье, потому что для многих и сегодня вопрос фигуры — важнейший вопрос в истории. Многим женщинам хочется выглядеть моложе и стройнее. А почему нет?

Времена меняются и мы меняемся вместе с ними - женскую моду навсегда изменили эмансипация, войны, образование и контрацепция. А на вид женского белья, кроме всего прочего, сильно повлияло изобретение трикотажа и стиральные машины. А раньше все это стирали прачки, нежный шелк в ласковых женских руках преображался!».

Границы пристойного

Нижнее белье (некоторым экспонатам по 150 лет!) впечатляет! Это вам непросто современные трусики и бюстгальтеры, здесь целые гардеробы! Потому что, как говорит знаток моды, в прежние заповедные времена впопыхах женщину раздеть было невозможно!

«Ассоциация нижнего белья с эротикой возникла относительно поздно, примерно в XVII веке, — говорит директор музея Наталья Музычкина. - Мода менялась и вместе с ней менялись границы пристойного, причем совсем не линейно в сторону все большей свободы нравов, а довольно причудливым образом. Вы это сможете сами увидеть на выставке, где эти изменения очень хорошо видны на примере XIX и XX веков».

Выставка не случайно названа словом «будуар» (фр. Boudoir). В середине XVIII века под влиянием игривого стиля рококо и идей Просвещения появилось первое помещение без конкретных практических функций, предназначенное исключительно для женщины, ее уединения и комфорта. Будуар обычно находился рядом со спальней и в большинстве случаев был частным салоном состоятельных дам, где они принимали самых близких гостей, а также отдыхали, занимались рукоделием, читали или писали письма.

Здесь же и небольшая ниша, посвященная одежде и эротике – ее рекомендуют только посетителям, достигшим 16-летнего возраста. На выставке посетители смогут примерить реплики исторической домашней одежды и корсеты.

Пропал прах Майи Плисецкой

За пару дней гостевания в Риге господин Васильев успел посетить парочку антиквариатов, чтобы подобрать реквизит к обновленной версии балета «Щелкунчик» в Латвийской национальной опере. Дело в том, что сценография, некогда созданная Васильевым, серьезно пострадала во время недавнего пожара на новых складах театра. Но по счастью, все было застраховано и все восстановят!

А кроме того, модный гость успел помянуть свою знакомую, великую балерину Майю Плисецкую, которой во время очередного рижского визита модника исполнилось бы сто лет.

«А прах Майи и ее супруга, композитора Родиона Щедрина, находившийся в Мюнхене... исчез, — поведал господин Васильев. — Причина пропажи — разногласия в семье Мессерер и Плисецкой, отсутствие взаимопонимания и поддержки. По последним слухам говорят, что если оба праха обнаружат, то распылят над Звенигородом, где уже распылили прах приятельницы Плисецкой, актрисы Лили Брик, которая и дала Майе идею о кремировании и распылении праха. Кстати, большинство платьев и костюмов Майи Плисецкой по завещанию получил я для Фонда в Литве и для Музея имени Майи в Москве на Тверской улице».

Нам это надо?

С этими словами классик моды улетел на лекцию в Эссен и Штутгарт, а потом выступил в Вильнюсе в зале, где продано 800 билетов.

«Слава Богу, модой и ее историей не перестают интересоваться. Ведь после Германии и Литвы меня еще ждут выступления в Хельсинки и открытие новой выставки к столетию Ар-деко в замке Фаль в Эстонии, а потом гастроли в Гааге. Очень рад такой небывалой загруженности, анализы и кардиограмму регулярно сдаю, все в норме! И желаю вам продолжать жить, творить, создавать, путешествовать, влюбляться, питаться, делать все, что вам нравится...

А если чересчур философствовать, читать грустные новости в интернете, смотреть бесконечно телевизор и считать количество трупов, погибших в разных катаклизмах, то можно нажить себе язву желудка или даже, может быть, рак прямой кишки. Нам это надо?», – сказал на прощание Васильев.