Уже долгое время ходят слухи о том, что Брэдли Купер и Джиджи Хадид готовы вывести свои отношения на новый уровень. И, как утверждает Daily Mail, актер не только сделал предложение возлюбленной, но и получил благословение ее матери.

Кроме того, Брэдли поделился со своей мамой планами на грандиозную свадьбу в 2026 году. Как известно, Купер очень близок с ней и рассказывает ей все подробности своей жизни. Джиджи знала о помолвке заранее и успела обсудить это не только с мамой, но и с папой, Мохамедом Хадидом, что, по мнению источника, является очень серьезным и официальным шагом.

Пара якобы мечтает не только о браке, но и о рождении общих детей, чтобы создать большую семью вместе со своими дочерьми от предыдущих отношений. Актеры уже успели познакомить девочек — 8-летняя Лея и 4-летняя Кхая отлично ладят.

Напомним, Брэдли и Джиджи познакомились в октябре 2023 года на детском дне рождения. Казалось бы, случайная встреча, но всего через несколько дней пару впервые заметили вместе за ужином. С самого начала возлюбленные сознательно выбрали путь максимальной приватности. Они не делали громких заявлений, не выходили вместе в свет. Лишь папарацци фотографировали их во время бытовых, но от этого не менее значимых моментов: совместные походы за продуктами, ужины с отцом Джиджи, на концерте Тейлор Свифт в Париже, где они веселились вместе с Трэвисом Келси, а также поездка на фестиваль BottleRock в Напе, где Купер неожиданно вышел на сцену с группой Pearl Jam.

Лишь в марте 2025 года Хадид откровенно рассказала о романе с Купером в беседе с Vogue. Именно в этой повседневности, в «нормальном опыте свиданий», и заключалась для нее магия отношений с Брэдли. Она признавалась, что актер открыл для нее мир театра и стал огромной поддержкой и вдохновением, человеком, в котором она нашла созвучную себе творческую натуру.

Они оба пришли к этому этапу своей жизни осознанно, что и помогло им построить прочные отношения, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте. В конце 2024 и в 2025 году в СМИ одна за другой стали появляться сенсационные новости о грядущей помолвке. В июле 2025 года источники Page Six заявили, что Купер рассматривает возможность предложения руки и сердца «в ближайшие пару месяцев».

Однако параллельно с этими сообщениями в прессе периодически возникали и совершенно противоположные новости. Еще в сентябре 2025 года издание Radar Online со ссылкой на источники в окружении пары писало, что Купер отложил предложение из-за «страха брака». Всю жизнь перед ним был идеальный образ отношений его родителей, он боялся, что вновь не сможет повторить их успех.